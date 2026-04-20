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राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, CM किसान की 6वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 20, 2026, 04:49 PM|Updated: Apr 20, 2026, 04:49 PM

CM Kisan Samman Nidhi: राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त जल्द जारी हो सकती है. किसानों को 500-1000 रुपये मिलने की उम्मीद है. e-KYC और आधार लिंक जरूरी है, नहीं तो भुगतान अटक सकता है. किस्त अप्रैल अंत या मई 2026 में आने की संभावना है.

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राजस्थान के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक नई और जरूरी खबर सामने आई है. राज्य सरकार इस योजना की छठी किस्त जारी करने की तैयारी में लगी हुई है. फिलहाल इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि विभाग स्तर पर काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही किसानों को राहत मिल सकती है.
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इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को हर साल 3,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है. यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है. आने वाली किस्त में किसानों को करीब 500 से 1000 रुपये मिलने की संभावना है, जिससे खेती से जुड़े छोटे खर्चों में सहूलियत मिलती है.
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राज्य में इस योजना का दायरा काफी बड़ा है और लाखों किसान इसका फायदा उठा रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक करीब 74 लाख से ज्यादा किसान इस योजना में पंजीकृत हैं. सरकार की कोशिश है कि हर पात्र किसान तक यह सहायता बिना किसी परेशानी के पहुंचे और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिल सके.
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छठी किस्त पाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी काम समय पर पूरे करने होंगे. इसमें सबसे जरूरी है e-KYC करवाना और बैंक खाते को आधार से लिंक रखना. अगर इनमें से कोई प्रक्रिया अधूरी रह जाती है तो किस्त का पैसा अटक सकता है. इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि ये काम पहले ही पूरा कर लें.
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इसके साथ ही किसानों को अपनी जानकारी भी सही और अपडेट रखनी होगी. नाम, बैंक खाता या आधार से जुड़ी जानकारी में कोई गलती होती है तो भुगतान में देरी हो सकती है. ऐसे में समय-समय पर अपनी डिटेल्स चेक करना जरूरी हो जाता है, ताकि आगे कोई परेशानी न आए.
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किसान अपनी किस्त का स्टेटस और अन्य जानकारी ऑनलाइन भी देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें राजस्थान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आवेदन की स्थिति, भुगतान का रिकॉर्ड और अन्य जरूरी अपडेट आसानी से मिल जाते हैं, जिससे किसी भी समस्या को समय रहते ठीक किया जा सकता है.
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यह योजना किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है, खासकर तब जब खेती से जुड़े खर्च लगातार बढ़ रहे हैं. राज्य और केंद्र की योजनाओं का संयुक्त लाभ किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है. छठी किस्त को लेकर माना जा रहा है कि यह अप्रैल 2026 के आखिरी सप्ताह या मई 2026 की शुरुआत में जारी की जा सकती है.
Tags:
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