/राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, CM किसान की 6वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान!

CM Kisan Samman Nidhi: राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त जल्द जारी हो सकती है. किसानों को 500-1000 रुपये मिलने की उम्मीद है. e-KYC और आधार लिंक जरूरी है, नहीं तो भुगतान अटक सकता है. किस्त अप्रैल अंत या मई 2026 में आने की संभावना है.