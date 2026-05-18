Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 18, 2026, 04:55 PM|Updated: May 18, 2026, 04:55 PM

CM Kisan Samman Nidhi: राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त अब तक जारी नहीं हुई है. 22 अप्रैल को आने वाली राशि प्रशासनिक कारणों से अटक गई. 66 लाख से ज्यादा किसान नई तारीख का इंतजार कर रहे हैं. ई-केवाईसी और आधार लिंक जरूरी है.

CM Kisan Samman Nidhi1/7
राजस्थान के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर अहम खबर सामने आई है. राज्य सरकार इस योजना के तहत किसानों को हर साल आर्थिक सहायता देती है. यह मदद केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना से अलग होती है. ऐसे में दोनों योजनाओं का लाभ मिलने पर किसानों को सालभर में कुल 9 हजार रुपये तक की सहायता मिल जाती है, जिससे खेती-किसानी में काफी सहारा मिलता है.
CM Kisan Samman Nidhi2/7
प्रदेश में इस योजना का फायदा 66 लाख से ज्यादा किसानों को दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर किसान को सालाना 3 हजार रुपये मिलते हैं. सरकार यह राशि तीन अलग-अलग किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजती है. वहीं पीएम किसान योजना के जरिए केंद्र सरकार हर साल 6 हजार रुपये देती है. दोनों योजनाओं की रकम जुड़ने से किसानों को अच्छी राहत मिल रही है.
CM Kisan Samman Nidhi3/7
इसी बीच किसानों के लिए बड़ी चिंता की बात यह है कि योजना की छठी किस्त अब तक जारी नहीं हुई है. पहले माना जा रहा था कि 22 अप्रैल 2026 को किसानों के खातों में पैसा आ जाएगा, लेकिन प्रशासनिक कारणों से भुगतान अटक गया. इसके बाद से किसान लगातार नई तारीख का इंतजार कर रहे हैं.
CM Kisan Samman Nidhi4/7
जानकारी के मुताबिक इस बार करीब 66.56 लाख किसानों के खातों में 665 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि भेजी जानी थी. पिछले कई दिनों से किसान बैंक खाते और योजना का स्टेटस चेक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रकम ट्रांसफर नहीं हुई है. अब उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही किस्त जारी करने को लेकर नई घोषणा कर सकती है.
CM Kisan Samman Nidhi5/7
जो किसान अपनी किस्त की जानकारी देखना चाहते हैं, वे घर बैठे ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां ‘Citizen Corner’ में जाकर ‘मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की स्थिति जानें’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद जन आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालते ही पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी.
CM Kisan Samman Nidhi6/7
सरकार की ओर से यह भी साफ किया गया है कि योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी और आधार लिंक होना जरूरी है. जिन किसानों का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है या जिनकी ई-केवाईसी अधूरी है, उनकी किस्त अटक सकती है. इसलिए किसानों को जल्द से जल्द अपने दस्तावेज अपडेट कराने की सलाह दी जा रही है.
CM Kisan Samman Nidhi7/7
अगर किसी किसान के खाते में पैसा नहीं आया है या स्टेटस में कोई दिक्कत दिख रही है तो वह अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर जानकारी ले सकता है. वहां योजना से जुड़ी पूरी सहायता मिल जाएगी और दस्तावेज भी जांचे जा सकेंगे. फिलहाल किसान अब सरकार की अगली घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि छठी किस्त की नई तारीख कभी भी जारी हो सकती है.
Tags:
CM Kisan Samman Nidhi
Rajasthan news
Jaipur News

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बाड़मेर में बढ़ा गिरल माइंस विवाद, मजदूरों के समर्थन में उतरे विधायक रविंद्र सिंह भाटी, बोले- अब...

बाड़मेर में बढ़ा गिरल माइंस विवाद, मजदूरों के समर्थन में उतरे विधायक रविंद्र सिंह भाटी, बोले- अब...

Barmer news
2

Rajasthan News: समर में हवाई सफर महंगा! ढाई माह में 20% तक बढ़ा किराया, जयपुर से चंडीगढ़ जाना सबसे महंगा

Jaipur News
3

6 साल की मासूम से रेप पर भड़का कोटपुतली! पुलिस ने दबोचा आरोपी, उठी फांसी की मांग

Jaipur News
4

कांग्रेस-BAP पर BJP का तीखा हमला, 'आदिवासी समाज को भड़काकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे राजकुमार रोत और गणेश घोघरा'

Rajasthan Politics
5

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! अट्टा-सट्टा प्रथा को बताया अमानवीय, महिला को मिला तलाक

Rajasthan High Court