/राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

CM Kisan Samman Nidhi: राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त अब तक जारी नहीं हुई है. 22 अप्रैल को आने वाली राशि प्रशासनिक कारणों से अटक गई. 66 लाख से ज्यादा किसान नई तारीख का इंतजार कर रहे हैं. ई-केवाईसी और आधार लिंक जरूरी है.