/राजस्थान में किसानों की बल्ले-बल्ले! 22 अप्रैल को मिलेगी CM किसान की 6वीं किस्त

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इसके अलावा किसानों को अपनी सभी जानकारी जैसे नाम, बैंक डिटेल और आधार संबंधी जानकारी सही और अपडेट रखनी होगी. किसी भी तरह की गलती या मिसमैच होने पर किस्त मिलने में देरी हो सकती है. किसान चाहें तो योजना से जुड़ी पूरी जानकारी और अपनी पेमेंट स्थिति ऑनलाइन भी देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें आधिकारिक पोर्टल पर जाकर स्टेटस चेक करना होगा, जिससे वे समय पर अपनी स्थिति की जानकारी ले सकें और किसी भी दिक्कत से बच सकें.