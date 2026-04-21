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राजस्थान में किसानों की बल्ले-बल्ले! 22 अप्रैल को मिलेगी CM किसान की 6वीं किस्त

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshish chauhan
Published: Apr 21, 2026, 04:38 PM|Updated: Apr 21, 2026, 04:38 PM

CM Kisan Samman Nidhi: राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की छठी किस्त जल्द जारी होगी. 22 अप्रैल को जोधपुर में कार्यक्रम प्रस्तावित है. 66 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 665 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. किसानों को e-KYC और आधार लिंक करना जरूरी है.

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राजस्थान के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है. इस बार योजना की छठी किस्त जारी करने की तैयारी पूरी तरह से तेज कर दी गई है. सरकार की ओर से जल्द ही इस राशि को किसानों के खातों में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
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सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री 22 अप्रैल को इस किस्त को जारी कर सकते हैं. इसके लिए ओसियां, जोधपुर में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जहां से इस योजना की छठी किस्त को औपचारिक रूप से जारी किया जाएगा.
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इस बार राज्य के 66 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में कुल 665 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी. यह पैसा सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए किसानों के खातों में पहुंचेगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी.
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इस योजना के तहत राज्य सरकार हर साल किसानों को आर्थिक सहायता देती है, जिससे खेती से जुड़े छोटे-बड़े खर्चों में राहत मिलती है. आने वाली किस्त में भी किसानों को निर्धारित राशि का लाभ मिलने की उम्मीद है, जो उनकी आर्थिक मदद के लिए काफी उपयोगी साबित होगी.
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सरकार का कहना है कि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, इसके लिए पूरी व्यवस्था को मजबूत किया गया है. लाखों किसान पहले से ही इस योजना से जुड़े हुए हैं और इसका सीधा फायदा उठा रहे हैं.
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हालांकि, किस्त का लाभ पाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी. सबसे अहम है e-KYC करवाना और अपने बैंक खाते को आधार से लिंक रखना. अगर ये काम अधूरे रह जाते हैं, तो भुगतान रुक सकता है.
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इसके अलावा किसानों को अपनी सभी जानकारी जैसे नाम, बैंक डिटेल और आधार संबंधी जानकारी सही और अपडेट रखनी होगी. किसी भी तरह की गलती या मिसमैच होने पर किस्त मिलने में देरी हो सकती है. किसान चाहें तो योजना से जुड़ी पूरी जानकारी और अपनी पेमेंट स्थिति ऑनलाइन भी देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें आधिकारिक पोर्टल पर जाकर स्टेटस चेक करना होगा, जिससे वे समय पर अपनी स्थिति की जानकारी ले सकें और किसी भी दिक्कत से बच सकें.
Tags:
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