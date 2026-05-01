/CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

CM Kisan Samman Nidhi: राजस्थान में किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त 22 अप्रैल 2026 को जारी होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से टाल दी गई. करीब 66 लाख किसानों को 665 करोड़ रुपये मिलने हैं. नई तारीख जल्द घोषित होगी, किसान पोर्टल पर स्टेटस चेक कर सकते हैं.