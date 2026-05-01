/CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

CM Kisan Samman Nidhi: राजस्थान में किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त 22 अप्रैल 2026 को जारी होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से टाल दी गई. करीब 66 लाख किसानों को 665 करोड़ रुपये मिलने हैं. नई तारीख जल्द घोषित होगी, किसान पोर्टल पर स्टेटस चेक कर सकते हैं.
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राजस्थान के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है. पहले यह किस्त 22 अप्रैल 2026 को जारी होने वाली थी, लेकिन अब इसे फिलहाल टाल दिया गया है. सरकार की तरफ से कार्यक्रम स्थगित करने का फैसला लिया गया, जिसकी वजह तकनीकी या प्रशासनिक बताई जा रही है.
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य सरकार इस किस्त को जल्द ही जारी करने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा करीब 66 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में कुल 665 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाने की योजना है. हालांकि, नई तारीख को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
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बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल को होने वाला कार्यक्रम अचानक स्थगित कर दिया गया था. इसके बाद से ही किसान नई तारीख का इंतजार कर रहे हैं. सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि यह किस्त ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी और जल्द ही इसकी घोषणा की जा सकती है.
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इस योजना के तहत मिलने वाली राशि की बात करें तो पात्र किसानों को ₹1,000 से ₹2,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे उन्हें खेती-किसानी के काम में थोड़ी राहत मिल सके.
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पात्रता को लेकर भी साफ नियम तय हैं. इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जो पहले से पीएम-किसान योजना में रजिस्टर्ड हैं. यानी अगर कोई किसान पीएम-किसान का लाभ नहीं ले रहा है, तो उसे इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा.
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किसान अपनी किस्त का स्टेटस आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें राज सहकार वेबसाइट पर जाना होगा, जहां वे अपने रजिस्ट्रेशन या आधार नंबर की मदद से जानकारी देख सकते हैं. इससे उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी किस्त आई है या नहीं.
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फिलहाल किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे नई तारीख के लिए स्थानीय खबरों और राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखें. जैसे ही सरकार की ओर से कोई नई अपडेट आएगी, किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.