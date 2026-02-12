Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान के किसानों को तोहफा, सीएम सम्मान निधि में बढ़ोतरी, अब मिलेंगे ज्यादा रुपये!

CM Kisan Samman Nidhi: राजस्थान बजट 2026‑27 में किसानों को तोहफा दिया गया है. सीएम किसान सम्मान निधि अब सालाना ₹12,000 होगी. पहले ₹9,000 मिलते थे. 65‑76 लाख लाभार्थियों को यह राशि केंद्र और राज्य की ओर से दी जाएगी. 

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published: Feb 12, 2026, 04:51 PM IST | Updated: Feb 12, 2026, 04:51 PM IST
1/7

CM Kisan Samman Nidhi

CM Kisan Samman Nidhi1/7
राजस्थान के बजट 2026‑27 में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई है. राज्य सरकार ने सीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे किसानों को सालाना ₹12,000 तक की मदद मिल सकेगी. यह कदम कृषि क्षेत्र में वित्तीय सहारा बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है.
2/7

CM Kisan Samman Nidhi

CM Kisan Samman Nidhi2/7
PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को केंद्र सरकार की ओर से सालाना ₹6,000 मिलते हैं. इसके अलावा राजस्थान सरकार अपनी तरफ से ₹3,000 देती थी. यानी पहले कुल सहायता राशि ₹9,000 थी. अब बजट में राज्य सरकार ने अपने हिस्से को बढ़ाकर ₹6,000 सालाना करने का प्रस्ताव रखा है. इस बदलाव के बाद किसानों को कुल ₹12,000 सालाना लाभ मिलने लगेगा.