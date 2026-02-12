राजस्थान के किसानों को तोहफा, सीएम सम्मान निधि में बढ़ोतरी, अब मिलेंगे ज्यादा रुपये!

PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को केंद्र सरकार की ओर से सालाना ₹6,000 मिलते हैं. इसके अलावा राजस्थान सरकार अपनी तरफ से ₹3,000 देती थी. यानी पहले कुल सहायता राशि ₹9,000 थी. अब बजट में राज्य सरकार ने अपने हिस्से को बढ़ाकर ₹6,000 सालाना करने का प्रस्ताव रखा है. इस बदलाव के बाद किसानों को कुल ₹12,000 सालाना लाभ मिलने लगेगा.