/इंतजार खत्म या फिर बढ़ा सस्पेंस? 6वीं किस्त को लेकर आया चौंकाने वाला अपडेट!

CM Kisan Samman Nidhi: राजस्थान में सीएम किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त 22 अप्रैल को जारी नहीं हो पाई. 66 लाख किसानों को 665 करोड़ रुपये मिलने थे, लेकिन कार्यक्रम टल गया. कारण साफ नहीं है, इसलिए किसानों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा.