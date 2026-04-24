/इंतजार खत्म या फिर बढ़ा सस्पेंस? 6वीं किस्त को लेकर आया चौंकाने वाला अपडेट!

CM Kisan Samman Nidhi: राजस्थान में सीएम किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त 22 अप्रैल को जारी नहीं हो पाई. 66 लाख किसानों को 665 करोड़ रुपये मिलने थे, लेकिन कार्यक्रम टल गया. कारण साफ नहीं है, इसलिए किसानों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा.
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मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त जारी करेंगे. इसके लिए जोधपुर के ओसियां में कार्यक्रम भी तय कर लिया गया था. करीब 66 लाख किसानों के खातों में 665 करोड़ रुपये डालने की तैयारी थी. लेकिन तय तारीख आने के बाद भी किसानों के मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं आया और उनका इंतजार लंबा होता चला गया.
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को केंद्र सरकार से सालाना 6000 रुपये मिलते हैं. इसके अलावा राजस्थान सरकार अपने स्तर पर 3000 रुपये और देती है. पीएम किसान की 22वीं किस्त 13 मार्च को जारी हो चुकी थी, इसलिए अब सभी को सीएम किसान की छठी किस्त का इंतजार था, जिसमें 1-1 हजार रुपये मिलने थे. 21 अप्रैल को जब इसका ऐलान हुआ तो किसानों में खुशी दिखी, लेकिन कार्यक्रम होने के बावजूद पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ.
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अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर छठी किस्त रुकी क्यों. इसको लेकर जब सहकारिता विभाग से जानकारी ली गई तो उन्होंने बस इतना ही बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कार्यक्रम को फिलहाल टाल दिया गया है. हालांकि इसके पीछे की असली वजह क्या है, इस पर कोई साफ जवाब नहीं मिला. अगली तारीख को लेकर भी अधिकारी कुछ बताने से बच रहे हैं, जिससे साफ है कि किसानों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.
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वैसे यह पहली बार नहीं है जब किसानों को किस्त के लिए इंतजार करना पड़ा हो. इससे पहले पांचवीं किस्त के समय भी ऐसा ही हुआ था. पहले कहा गया था कि पैसा 18-19 दिसंबर को आएगा, फिर तारीख बदलकर 23 दिसंबर कर दी गई. लेकिन आखिर में यह राशि 22 जनवरी 2026 को किसानों के खातों में पहुंची. अब छठी किस्त के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है.
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इस बीच एक और बड़ी बात सामने आई है कि योजना की लिस्ट से करीब 9 लाख किसानों के नाम हटाए जा चुके हैं. चौथी किस्त के समय करीब 74 लाख किसानों को पैसा मिला था, लेकिन जनवरी 2026 में जब अगली किस्त जारी हुई तो सिर्फ 65 लाख 30 हजार 752 किसानों के खातों में ही रकम पहुंची. यानी बड़ी संख्या में लाभार्थी अब इस योजना से बाहर हो गए हैं.
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अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम इस योजना की लिस्ट में है या नहीं, तो इसके लिए आपको सहकारिता विभाग की वेबसाइट rajsahakar.rajasthan.gov.in पर जाना होगा. वहां सिटिजन कॉर्नर में जाकर “सीएम किसान सम्मान निधि योजना की स्थिति जानें” वाले विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद अपना जिला और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सर्च करें, जिससे आपकी स्थिति सामने आ जाएगी.
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सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राजस्थान के उन किसानों को फायदा मिलता है, जो पहले से पीएम किसान योजना से जुड़े हैं. केंद्र से मिलने वाले 6000 रुपये के अलावा राज्य सरकार 3000 रुपये और देती है, जो तीन किस्तों में आते हैं. इस तरह किसानों को सालभर में कुल 9000 रुपये मिलते हैं. वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा है कि आगे चलकर इस राशि को बढ़ाकर 12000 रुपये सालाना करने की योजना है.