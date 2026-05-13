/NEET पर राजस्थान में कांग्रेस का हल्लाबोल! सड़कों पर उतरे नेता-कार्यकर्ता, देखें तस्वीरें

Rajasthan Congress Protest Over NEET: NEET 2026 पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के विरोध में राजस्थान में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. जयपुर, सीकर, उदयपुर, करौली, डूंगरपुर, समेत पूरे राजस्थान में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की.
1/7
राजस्थान में NEET यूजी 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है. बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. जगह-जगह धरना-प्रदर्शन कर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बार-बार हो रहे पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है.
2/7
सीकर में जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण के संयुक्त तत्वावधान में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना-प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता गिठाला ने किया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. सुनीता गिठाला ने कहा कि लगातार सामने आ रही अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं से विद्यार्थियों का भरोसा टूटता जा रहा है. उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र सरकार इसमें पूरी तरह विफल रही है.
3/7
उदयपुर में भी NEET परीक्षा रद्द होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. शहर और देहात कांग्रेस के कार्यकर्ता चेतक सर्कल पर एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार परीक्षाएं रद्द होने और पेपर लीक की घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 से लगातार जिस तरह परीक्षाओं में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, उससे केंद्र और राज्य सरकार दोनों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
4/7
करौली में भी कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि NEET 2026 पेपर लीक मामले ने लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का भरोसा तोड़ दिया है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नकल और पेपर लीक रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है. जिला कांग्रेस कार्यालय से रैली निकालकर कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे. इस दौरान पीसीसी सचिव भूपेंद्र भारद्वाज, टोडाभीम विधायक घनश्याम महर सहित कई नेता मौजूद रहे.
5/7
डूंगरपुर में भी कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. डूंगरपुर विधायक और कांग्रेस जिला अध्यक्ष गणेश घोगरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. विधायक घोगरा ने इसे “डबल इंजन सरकार की नाकामी” बताते हुए कहा कि पेपर लीक से लाखों बच्चों के सपने टूट गए हैं. उन्होंने कहा कि कई माता-पिता ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जमीन और गहने तक बेच दिए, लेकिन इस भ्रष्टाचार ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया. उन्होंने कोचिंग सेंटर और सरकार की मिलीभगत के आरोप भी लगाए और कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
6/7
जालोर में जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को भंग करने की मांग उठाई. जिला कांग्रेस अध्यक्ष रमिला मेघवाल के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में परीक्षा में हुई अनियमितताओं की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए.
7/7
जैसलमेर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरद्दीन फकीर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय से हनुमान चौराहा तक रैली निकाली. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की. अमरद्दीन फकीर ने कहा कि NEET परीक्षा में पेपर लीक होने से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है और केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाए रखने में असफल रही है. उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि छात्रों का भरोसा फिर से कायम हो सके. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.