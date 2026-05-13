/NEET पर राजस्थान में कांग्रेस का हल्लाबोल! सड़कों पर उतरे नेता-कार्यकर्ता, देखें तस्वीरें

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करौली में भी कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि NEET 2026 पेपर लीक मामले ने लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का भरोसा तोड़ दिया है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नकल और पेपर लीक रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है. जिला कांग्रेस कार्यालय से रैली निकालकर कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे. इस दौरान पीसीसी सचिव भूपेंद्र भारद्वाज, टोडाभीम विधायक घनश्याम महर सहित कई नेता मौजूद रहे.