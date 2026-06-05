/राजस्थान में सोलर हुआ और सस्ता, RERC के बड़े फैसले से लोगों की लगी लॉटरी!

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Rajasthan Cheap Solar Panel राजस्थान में सौर ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर आई है. राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (RERC) ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे आने वाले समय में बिजली उपभोक्ताओं और सोलर सिस्टम लगवाने वाले लोगों को सीधा फायदा मिल सकता है. आयोग ने साफ कहा है कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर जीएसटी कम होने से जो बचत हो रही है, उसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहिए.