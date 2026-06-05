/राजस्थान में सोलर हुआ और सस्ता, RERC के बड़े फैसले से लोगों की लगी लॉटरी!

Rajasthan Solar Energy: राजस्थान में सौर ऊर्जा उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है. RERC ने सोलर उपकरणों पर GST 12% से घटाकर 5% होने का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. इससे बिजली खरीद लागत घटेगी, रूफटॉप सोलर सस्ता होगा और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा.
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Rajasthan Cheap Solar Panel
राजस्थान में सौर ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर आई है. राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (RERC) ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे आने वाले समय में बिजली उपभोक्ताओं और सोलर सिस्टम लगवाने वाले लोगों को सीधा फायदा मिल सकता है. आयोग ने साफ कहा है कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर जीएसटी कम होने से जो बचत हो रही है, उसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहिए.
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RERC के आदेश के मुताबिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं में उपयोग होने वाले कई उपकरणों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है. इससे परियोजनाओं की कुल लागत में कमी आएगी. आयोग ने डेवलपर्स को निर्देश दिया है कि इस कर कटौती से होने वाली बचत डिस्कॉम्स को ट्रांसफर की जाए, ताकि बिजली खरीद की लागत कम हो और उसका फायदा आम उपभोक्ताओं को मिल सके.
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आयोग ने इस बदलाव को पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) के तहत "चेंज इन लॉ" की श्रेणी में माना है. इसका मतलब यह है कि कानून या कर व्यवस्था में हुए बदलाव का असर परियोजना लागत पर पड़ता है और उसका लाभ या अतिरिक्त भार संबंधित पक्षों तक पहुंचाया जाना चाहिए. इस बार आयोग ने उपभोक्ता हित को प्राथमिकता देते हुए बचत का लाभ लोगों तक पहुंचाने की बात कही है.
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जीएसटी में कटौती का फायदा सोलर मॉड्यूल, पीवी सेल, पवन टर्बाइन, बायोगैस उपकरण और वेस्ट-टू-एनर्जी उपकरणों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े प्रमुख उपकरणों पर मिलेगा. इन उपकरणों की लागत कम होने से नई परियोजनाएं सस्ती होंगी और हरित ऊर्जा क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी.
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RERC ने अपने आदेश में वर्ष 2021 का भी उल्लेख किया है. उस समय जीएसटी दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत की गई थी, तब डेवलपर्स को बढ़ी हुई लागत की भरपाई का लाभ दिया गया था. आयोग का कहना है कि जब बढ़ी हुई लागत का फायदा डेवलपर्स को दिया गया था, तो अब जीएसटी घटने से होने वाली बचत का लाभ भी उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए.
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इस फैसले का सबसे बड़ा असर बिजली बिलों पर देखने को मिल सकता है. डिस्कॉम्स की बिजली खरीद लागत कम होगी तो भविष्य में बिजली दरों पर दबाव घटेगा. वहीं जो लोग अपने घरों, दुकानों या संस्थानों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी लागत कम होने की संभावना है.
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ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि सस्ती सौर ऊर्जा मिलने से ज्यादा लोग ग्रीन एनर्जी की ओर आकर्षित होंगे. इससे एक तरफ उपभोक्ताओं का बिजली खर्च कम होगा, वहीं दूसरी तरफ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा. कुल मिलाकर RERC का यह फैसला राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं और सौर ऊर्जा अपनाने वाले लोगों के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है.