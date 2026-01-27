Copper Rate: चांदी के बाद बन रहा तांबे का क्रेज! राजस्थान में 1 से 10 किलो की बन रही है ईंट

Published: Jan 27, 2026, 08:28 PM IST | Updated: Jan 27, 2026, 08:28 PM IST
Copper Price Today
तांबे की मांग केवल निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इसके बढ़ते इस्तेमाल से इसकी भविष्य की संभावनाएं मजबूत मानी जा रही हैं. इससे आने वाले समय में तांबे की मांग और कीमत दोनों में इजाफा हो सकता है.
ऐसे में राजस्थान में तांबे की 1 से 10 किलो की ईंट बन रही है, जिसकी आने वाले दिनों में लोगों के बीच मांग बढ़ सकती है.