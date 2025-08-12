मध्यरात्रि में खुलेगा स्वर्ग का द्वार! नाथद्वारा में जन्माष्टमी पर होंगे श्रीनाथजी के अद्भुत दर्शन

राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित नाथद्वारा, पुष्टिमार्गीय वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है. यहां स्थित श्रीनाथजी मंदिर, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को समर्पित है और विश्वभर में अपनी भव्यता, परंपराओं और गहन आस्था के लिए प्रसिद्ध है. हर वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर यहां का नजारा अद्भुत हो जाता है. लाखों श्रद्धालु देश-विदेश से इस पावन नगरी में पहुंचते हैं, ताकि वे भगवान श्रीनाथजी के जन्मोत्सव के साक्षी बन सकें.