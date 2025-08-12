मध्यरात्रि में खुलेगा स्वर्ग का द्वार! नाथद्वारा में जन्माष्टमी पर होंगे श्रीनाथजी के अद्भुत दर्शन
Shrinathji Mandir Nathdwara: राजसमंद जिले के नाथद्वारा में जन्माष्टमी पर लाखों श्रद्धालु श्रीनाथजी मंदिर में दर्शन को उमड़ते हैं. भजन-कीर्तन, विशेष श्रृंगार, मध्यरात्रि जन्मदर्शन और पारंपरिक उत्सव के बीच वातावरण भक्ति और उल्लास से भर जाता है.
Published: Aug 12, 2025, 09:06 IST | Updated: Aug 12, 2025, 09:06 IST
1/7
श्रीनाथजी मंदिर, नाथद्वारा
1/7
राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित नाथद्वारा, पुष्टिमार्गीय वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है. यहां स्थित श्रीनाथजी मंदिर, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को समर्पित है और विश्वभर में अपनी भव्यता, परंपराओं और गहन आस्था के लिए प्रसिद्ध है. हर वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर यहां का नजारा अद्भुत हो जाता है. लाखों श्रद्धालु देश-विदेश से इस पावन नगरी में पहुंचते हैं, ताकि वे भगवान श्रीनाथजी के जन्मोत्सव के साक्षी बन सकें.
2/7
जन्माष्टमी पर अद्भुत नजारा
2/7
जन्माष्टमी के दिन नाथद्वारा की गलियां भक्ति के रंग में रंग जाती हैं. मंदिर परिसर और आसपास का वातावरण हर तरफ गूंजते भजन-कीर्तन, घंटियों की ध्वनि और “श्रीनाथजी की जय” के नारों से भर जाता है. श्रीनाथजी, भगवान कृष्ण का बालरूप हैं और करोड़ों वैष्णवों के लिए वे परम आस्था का केंद्र हैं.