/Photos: जयपुर से 1 घंटे दूर छुपा है 6000 साल पुराना धार्मिक स्थल, पांडवों से जुड़ा है इतिहास

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राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित 'देव नगरी' दौसा अपनी गोद में कई आध्यात्मिक और प्राकृतिक रहस्य समेटे हुए है. इन्हीं में से एक अलौकिक स्थान है झाझीरामपुरा. अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा यह क्षेत्र न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां की प्राचीनता इसे राजस्थान के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की श्रेणी में खड़ा करती है.