Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Dausa
  • /Photos: जयपुर से 1 घंटे दूर छुपा है 6000 साल पुराना धार्मिक स्थल, पांडवों से जुड़ा है इतिहास

Photos: जयपुर से 1 घंटे दूर छुपा है 6000 साल पुराना धार्मिक स्थल, पांडवों से जुड़ा है इतिहास

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 23, 2026, 04:45 PM|Updated: Apr 23, 2026, 04:45 PM

Rajasthan News: पहाड़ियों और जल स्त्रोतों से भरपूर, झाझीरामपुरा प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक रूप से समृद्ध है. दौसा से 45 कि.मी. दूर, बसवा (बांदीकुई) की ओर स्थित है. यह स्थान रूद्र (शिव), बालाजी (हनुमान जी) और अन्य देवी देवताओं के मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है.

Jhajhirampura Dausa1/7
दौसा का झाझीरामपुरा अपनी प्राकृतिक सुंदरता और 6000 साल पुराने बालाजी मंदिर के लिए विख्यात है. यहां पहाड़ियों से निकलने वाला बारहमासी गोमुख कुंड और 11 रुद्र महादेव के मंदिर श्रद्धालुओं को शांति प्रदान करते हैं. सावन के महीने में यहां भव्य मेला आयोजित होता है.
Jhajhirampura Dausa2/7
राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित 'देव नगरी' दौसा अपनी गोद में कई आध्यात्मिक और प्राकृतिक रहस्य समेटे हुए है. इन्हीं में से एक अलौकिक स्थान है झाझीरामपुरा. अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा यह क्षेत्र न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां की प्राचीनता इसे राजस्थान के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की श्रेणी में खड़ा करती है.
Jhajhirampura Dausa3/7
झाझीरामपुरा की सबसे बड़ी विशेषता यहां का 'गोमुख कुंड' है. पहाड़ियों के बीच से प्राकृतिक रूप से जल की धारा 12 महीने निरंतर बहती रहती है. इस जल को एक कुंड में एकत्रित किया जाता है. घने जंगलों और पहाड़ों के बीच पानी का यह प्राकृतिक स्रोत श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है.
Jhajhirampura Dausa4/7
माना जाता है कि यहां स्थित हनुमान जी का मंदिर करीब 6000 वर्ष प्राचीन है. यहां भगवान शिव के 11 स्वरूपों के मंदिर स्थित हैं. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय इन कंदराओं और जंगलों में व्यतीत किया था. यहां 1000 वर्ष पुरानी भगवान आदिनाथ, संभवनाथ और अजितनाथ की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं, जो इसे सर्वधर्म सद्भाव का केंद्र बनाती हैं.
Jhajhirampura Dausa5/7
हरियाली और पहाड़ों से घिरा होने के कारण यह स्थान एक शानदार पिकनिक स्पॉट भी बन चुका है.सावन के महीने में यहां का नजारा देखते ही बनता है. पूरा क्षेत्र 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गूंज उठता है और यहां भव्य मेले का आयोजन किया जाता है.
Jhajhirampura Dausa6/7
बांदीकुई से महज 15 किमी और दौसा से 45 किमी की दूरी पर स्थित. जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहां से लगभग 62 किमी दूर है.बांदीकुई जंक्शन यहां का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है.
Jhajhirampura Dausa7/7
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Tags:
Rajasthan Temple
Dausa News
rajasthan news

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अलवर में पिकअप-कार टक्कर के बाद जमकर बरसे लाठी-डंडे, 8 लोग घायल

अलवर में पिकअप-कार टक्कर के बाद जमकर बरसे लाठी-डंडे, 8 लोग घायल

alwar news
2

दिल्ली कांड से पहले राजस्थान में दरिंदगी! अलवर में महिला की आबरू लूटकर आया था हैवान

rajasthan crime news
3

Rajasthan News: बालोतरा से जयपुर तक बदलेगा राजस्थान का नक्शा! बनेंगे 5 मेगा इंडस्ट्रियल हब

Rajasthan government project
4

यूं ही नहीं होता बीकानेर की भुजिया का स्वाद लाजवाब, क्या था राजस्थान के फन्ना बाबू का सीक्रेट फॉर्मूला

bikaner news
5

राजस्थान सरकार का बड़ा कदम, भव्या योजना के तहत इन 5 जिलों में बनेंगे मॉडर्न इंडस्ट्रियल हब

Rajasthan Government Scheme