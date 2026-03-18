बाड़मेर में परिसीमन का बड़ा खेल! क्या पूरी तरह बदल जाएगी विधानसभा सीटों की तस्वीर?

अगर राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 200 से बढ़ाकर 270 या 280 तक की जाती है, तो बाड़मेर जिले में भी सीटों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है. अभी बाड़मेर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन नई व्यवस्था में यह संख्या बढ़कर 9 या 10 तक पहुंच सकती है. फिलहाल बाड़मेर जिले में बाड़मेर, शिव, बायतू, पचपदरा, सिवाना, गुड़ामालानी (धोरीमन्ना सहित) और चौहटन जैसी सीटें शामिल हैं. हालांकि प्रशासनिक बदलाव के बाद पचपदरा, सिवाना और गुड़ामालानी के कुछ हिस्से अब बालोतरा जिले में चले गए हैं, जिससे परिसीमन के समय इन सीटों का नया स्वरूप तय किया जाएगा.