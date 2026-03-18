Zee Rajasthan
mobile app

बाड़मेर में परिसीमन का बड़ा खेल! क्या पूरी तरह बदल जाएगी विधानसभा सीटों की तस्वीर?

Rajasthan Parisiman 2026: बाड़मेर में परिसीमन के बाद विधानसभा सीटें 7 से बढ़कर 9-10 हो सकती हैं. जनसंख्या वृद्धि, रिफाइनरी प्रोजेक्ट और बालोतरा जिले के गठन से कई सीटों का नया स्वरूप तय होगा, जिससे पश्चिमी राजस्थान का राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ेगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByDurag singh rajpurohit
Published:Mar 18, 2026, 04:38 PM IST | Updated:Mar 18, 2026, 04:38 PM IST
1/6

Rajasthan Delimitation Barmer 2026

Rajasthan Delimitation Barmer 20261/6
राजस्थान में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर चर्चाएं तेज हैं और पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर जिला इस बहस के केंद्र में आ गया है. क्षेत्रफल के हिसाब से यह राज्य का सबसे बड़ा जिलों में से एक है, ऐसे में यहां सीटों का नया गणित काफी दिलचस्प माना जा रहा है. खास बात यह भी है कि हाल के वर्षों में पचपदरा में रिफाइनरी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स आने से यहां की आबादी और बसावट के पैटर्न में बदलाव देखने को मिला है.
2/6

Rajasthan Delimitation Barmer 2026

Rajasthan Delimitation Barmer 20262/6
अगर राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 200 से बढ़ाकर 270 या 280 तक की जाती है, तो बाड़मेर जिले में भी सीटों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है. अभी बाड़मेर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन नई व्यवस्था में यह संख्या बढ़कर 9 या 10 तक पहुंच सकती है. फिलहाल बाड़मेर जिले में बाड़मेर, शिव, बायतू, पचपदरा, सिवाना, गुड़ामालानी (धोरीमन्ना सहित) और चौहटन जैसी सीटें शामिल हैं. हालांकि प्रशासनिक बदलाव के बाद पचपदरा, सिवाना और गुड़ामालानी के कुछ हिस्से अब बालोतरा जिले में चले गए हैं, जिससे परिसीमन के समय इन सीटों का नया स्वरूप तय किया जाएगा.