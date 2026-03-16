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राजस्थान में परिसीमन से कितना बदल सकता है भरतपुर? ये बन सकती हैं नई सीटें

Rajasthan Parisiman 2026:  राजस्थान में विधानसभा सीटों के परिसीमन को लेकर काफी समय से बात की जा रही है. 
इसके चलते भरतपुर में बदलव हो सकता है. परिसीमन के बाद जिले में कुल 10 सीटें हो सकती हैं.  

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByDevendra sharma
Published:Mar 16, 2026, 05:35 PM IST | Updated:Mar 16, 2026, 05:35 PM IST
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राजस्थान में विधानसभा सीटों के परिसीमन को लेकर काफी समय से बात की जा रही है. अगर आने वाले समय में प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 200 से बढ़ाकर लगभग 270 कर दी जाती है, तो ऐसे में कई जिलों में सीटों की संख्या बढ़ सकती है.
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इसके चलते भरतपुर में बदलव हो सकता है. वर्तमान में भरतपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं-भरतपुर, नदबई, वैर, बयाना, नगर, डीग-कुम्हेर और कामां लेकिन नए परिसीमन के बाद भरतपुर में 3 नई सीटें जुड़ सकती हैं. परिसीमन के बाद जिले में कुल 10 सीटें हो सकती हैं.