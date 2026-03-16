राजस्थान में परिसीमन से कितना बदल सकता है भरतपुर? ये बन सकती हैं नई सीटें

राजस्थान में विधानसभा सीटों के परिसीमन को लेकर काफी समय से बात की जा रही है. अगर आने वाले समय में प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 200 से बढ़ाकर लगभग 270 कर दी जाती है, तो ऐसे में कई जिलों में सीटों की संख्या बढ़ सकती है.