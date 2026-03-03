चंग-गीदड़ नृत्य से लेकर डेंगा मार होली तक! जानें राजस्थान में होली की 13 अनोखी परंपराएं

राजस्थान की पहचान उसकी समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं और रंग-बिरंगे त्योहारों से होती है. यही वजह है कि यहां हर त्योहार कुछ अलग और खास तरीके से मनाया जाता है. होली का त्योहार भी केवल रंग खेलने तक सीमित नहीं है. यह लोक जीवन, रीति-रिवाज और सामाजिक मेल-जोल का बड़ा उत्सव बन जाता है. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में होली का तरीका बदलता है, जो इसे और भी यादगार बनाता है.