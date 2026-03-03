Zee Rajasthan
चंग-गीदड़ नृत्य से लेकर डेंगा मार होली तक! जानें राजस्थान में होली की 13 अनोखी परंपराएं

Rajasthan Holi: राजस्थान में होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि लोक परंपराओं, नृत्य, गीत और सामाजिक मेल-जोल का उत्सव है. हर क्षेत्र की अपनी खास शैली है, जिसमें साहस, श्रद्धा और उल्लास का अनोखा संगम देखने को मिलता है.

Mar 03, 2026
राजस्थान की पहचान उसकी समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं और रंग-बिरंगे त्योहारों से होती है. यही वजह है कि यहां हर त्योहार कुछ अलग और खास तरीके से मनाया जाता है. होली का त्योहार भी केवल रंग खेलने तक सीमित नहीं है. यह लोक जीवन, रीति-रिवाज और सामाजिक मेल-जोल का बड़ा उत्सव बन जाता है. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में होली का तरीका बदलता है, जो इसे और भी यादगार बनाता है.
राजस्थान में होली की कई अनोखी परंपराएं हैं. शेखावाटी में चंग और गीदड़ नृत्य की परंपरा है, जो लोगों के बीच उत्साह भर देती है. जोधपुर में रोने-बिलखने वाली होली मनाई जाती है, जबकि गालियाकोट और डूंगरपुर में गोबर के कंडों की होली का आयोजन होता है. ब्यावर में देवर-भाभी की होली की खास परंपरा है और सांगोद (कोटा) में न्हाण की होली होती है.