जयपुर से वियतनाम की सीधी फ्लाइट शुरू, जानिए कम खर्च में कैसे करें विदेशी यात्रा का सपना पूरा!

भूटान एयरलाइंस की फ्लाइट 13 नवंबर से संचालित होगी. यह सप्ताह में एक दिन, गुरुवार को चलेगी. फ्लाइट B3-722 पारो से दोपहर 12:20 बजे जयपुर आएगी और B3-723 जयपुर से दोपहर 1:30 बजे पारो जाएगी. वहीं वियतनाम एयरलाइंस की फ्लाइट VN-975 हनोई से रात 11:55 बजे जयपुर आएगी और VN-974 जयपुर से रात 1:15 बजे हनोई के लिए रवाना होगी. यह सेवा 17 नवंबर से सप्ताह में तीन दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होगी.