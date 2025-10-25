जयपुर से वियतनाम की सीधी फ्लाइट शुरू, जानिए कम खर्च में कैसे करें विदेशी यात्रा का सपना पूरा!
Rajasthan Vietnam Tour Package: जयपुर एयरपोर्ट का नया विंटर शेड्यूल 26 अक्टूबर से लागू होगा. अब जयपुर से भूटान और वियतनाम के लिए सीधी फ्लाइट्स शुरू होंगी. घरेलू कनेक्टिविटी भी बढ़ी है, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, नवी मुंबई और जेवर शामिल हैं.
Published: Oct 25, 2025, 05:07 PM IST | Updated: Oct 25, 2025, 05:07 PM IST
Rajasthan Vietnam Tourism Package
जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से फ्लाइट्स का नया विंटर शेड्यूल लागू हो रहा है. इस नए शेड्यूल के तहत जयपुर से दो नए अंतरराष्ट्रीय डेस्टिनेशन शुरू होंगे. अब जयपुर से भूटान के पारो और वियतनाम के हनोई के लिए सीधी फ्लाइट्स उपलब्ध होंगी. लंबे समय बाद यह एयरपोर्ट से नया अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन जुड़ रहा है. इससे यात्रियों को कम खर्च में इन देशों की यात्रा करने में सुविधा होगी.
Rajasthan Vietnam Tourism Package
भूटान एयरलाइंस की फ्लाइट 13 नवंबर से संचालित होगी. यह सप्ताह में एक दिन, गुरुवार को चलेगी. फ्लाइट B3-722 पारो से दोपहर 12:20 बजे जयपुर आएगी और B3-723 जयपुर से दोपहर 1:30 बजे पारो जाएगी. वहीं वियतनाम एयरलाइंस की फ्लाइट VN-975 हनोई से रात 11:55 बजे जयपुर आएगी और VN-974 जयपुर से रात 1:15 बजे हनोई के लिए रवाना होगी. यह सेवा 17 नवंबर से सप्ताह में तीन दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होगी.