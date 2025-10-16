अपनी गाड़ी में घर ले जा रहे हैं पटाखे तो बरतें ये सावधानी, वरना हो सकता है हादसा!

दिवाली का त्योहार आते ही लोग घरों को सजाने और पटाखे जलाने की तैयारी में लग जाते हैं. इस दौरान कई लोग पटाखों को खरीदकर कार में ले जाते हैं. लेकिन अगर सावधानी न बरती जाए तो यह बेहद खतरनाक हो सकता है. इसलिए कार में पटाखे ले जाते समय कुछ खास सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है.