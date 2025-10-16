अपनी गाड़ी में घर ले जा रहे हैं पटाखे तो बरतें ये सावधानी, वरना हो सकता है हादसा!
Diwali Precautions: दिवाली पर कार में पटाखे ले जाते समय उन्हें सही तरीके से पैक करें, धूम्रपान न करें, खिड़कियां बंद रखें, ज्यादा देर तक कार में न छोड़ें और सुरक्षित स्थान पर पार्क करें. ये उपाय दुर्घटना से बचाव करेंगे.
Published: Oct 16, 2025, 04:25 PM IST | Updated: Oct 16, 2025, 04:25 PM IST
दिवाली का त्योहार आते ही लोग घरों को सजाने और पटाखे जलाने की तैयारी में लग जाते हैं. इस दौरान कई लोग पटाखों को खरीदकर कार में ले जाते हैं. लेकिन अगर सावधानी न बरती जाए तो यह बेहद खतरनाक हो सकता है. इसलिए कार में पटाखे ले जाते समय कुछ खास सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है.
सबसे पहले, पटाखों को हमेशा ठीक से पैक करें. उन्हें चिंगारी-रोधी डिब्बों में रखना सबसे सुरक्षित तरीका है. ढीले या खुले पटाखे गाड़ी में रखे जाने पर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं. पैकिंग के दौरान ध्यान रखें कि डिब्बे मजबूत और सुरक्षित हों.