/राजस्थान में प्रॉपर्टी का नया झटका, फिर से बढ़ सकते हैं घरों के दाम! जानें लेटेस्ट अपडेट

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वित्त विभाग ने जून के तीसरे सप्ताह तक सभी जिलों में डीएलसी समिति की बैठकें करवाने को कहा है. इन बैठकों में कृषि, आवासीय और कॉमर्शियल जमीनों की नई दरों पर चर्चा होगी. पत्र लिखने के बाद सब रजिस्ट्रार ऑफिस ने नई दरो को लेकर प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया हैं. जयपुर में तो पिछले ढाई साल में डीएलसी दरें लगातार बढ़ती रही हैं. भजनलाल सरकार आने के बाद राजधानी में अब तक तीन बार डीएलसी बढ़ चुकी है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी वर्ष डीएलसी की बैठक नहीं होती है तो प्रचलित दरों में स्वतः 10 प्रतिशत वृद्धि लागू हो जाती है. साल 2023 में नई भजनलाल सरकार आने के बाद राजधानी जयपुर में डीएलसी की दरें 3 बार बढ़ चुकी है. 1 अप्रैल 2024 में सरकार ने 10 फीसदी की दरें बढ़ाई थी. इसके बाद दिसंबर 2024 में फिर से सरकार ने 10 से 30 फीसदी तक दरें बढ़ाई. इसके बाद अप्रैल 2026 में सरकार ने फिर से 10 फीसदी की बढ़ोतरी की.