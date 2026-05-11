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राजस्थान में प्रॉपर्टी का नया झटका, फिर से बढ़ सकते हैं घरों के दाम! जानें लेटेस्ट अपडेट

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDeepak Goyal
Published: May 11, 2026, 04:15 PM|Updated: May 11, 2026, 04:15 PM

Rajasthan DLC Rates: राजस्थान में प्रॉपर्टी खरीदना जल्द और महंगा हो सकता है. अप्रैल में 10% डीएलसी बढ़ने के बाद सरकार फिर जमीनों के सरकारी रेट बढ़ाने की तैयारी में है. नए रेट लागू हुए तो स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन खर्च भी बढ़ेंगे, जिससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा.

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घर खरीदने का सपना देख रहे हैं या जमीन में निवेश की तैयारी कर रहे हैं, तो ये खबर आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकती है. राजस्थान में एक बार फिर प्रॉपर्टी महंगी होने के संकेत मिल रहे हैं. अप्रैल में 10 फीसदी बढ़ोतरी के बाद अब वित्त विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को बाजार भाव के हिसाब से जमीनों के सरकारी रेट दोबारा तय करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब अपना घर खरीदना आम आदमी के लिए और मुश्किल होने वाला है.
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राजस्थान में जमीन, फ्लैट और मकान खरीदने वालों को जल्द एक और बड़ा झटका लग सकता है. अप्रैल में 10 फीसदी डीएलसी रेट बढ़ाने के बाद अब सरकार दोबारा जमीनों के सरकारी रेट बढ़ाने की तैयारी में है. वित्त विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र भेजकर डीएलसी समितियों की बैठक बुलाने और जमीनों की मौजूदा बाजार कीमतों का नया आकलन करने के निर्देश दिए हैं. सरकार का मानना है कि प्रदेश में कई जगहों पर जमीनों की वास्तविक बाजार कीमतें मौजूदा डीएलसी दरों से काफी ज्यादा हो चुकी हैं. खासकर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास जमीनों के दाम तेजी से बढ़े हैं. ऐसे में अब डीएलसी दरों को बाजार भाव के करीब लाने की तैयारी चल रही है. अगर नई दरें लागू होती हैं तो आम आदमी के लिए जमीन, मकान या फ्लैट की रजिस्ट्री कराना और महंगा पड़ सकता है. क्योंकि डीएलसी बढ़ते ही स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन खर्च भी बढ़ जाते हैं.
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जून के तीसरे सप्ताह से पहले जिला स्तरीय समिति की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित करें. प्रस्तावित दरों का परीक्षण कर उन्हें वास्तविक बाजार मूल्य के करीब लाया जाए. प्रस्तावों की पूर्व जांच के बाद ही समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाए. स्थानीय बाजार परिस्थितियों, विकास गतिविधियों और राजस्व हितों को ध्यान में रखकर व्यावहारिक और तर्कसंगत दरें तय की जाएं.
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वित्त विभाग ने जून के तीसरे सप्ताह तक सभी जिलों में डीएलसी समिति की बैठकें करवाने को कहा है. इन बैठकों में कृषि, आवासीय और कॉमर्शियल जमीनों की नई दरों पर चर्चा होगी. पत्र लिखने के बाद सब रजिस्ट्रार ऑफिस ने नई दरो को लेकर प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया हैं. जयपुर में तो पिछले ढाई साल में डीएलसी दरें लगातार बढ़ती रही हैं. भजनलाल सरकार आने के बाद राजधानी में अब तक तीन बार डीएलसी बढ़ चुकी है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी वर्ष डीएलसी की बैठक नहीं होती है तो प्रचलित दरों में स्वतः 10 प्रतिशत वृद्धि लागू हो जाती है. साल 2023 में नई भजनलाल सरकार आने के बाद राजधानी जयपुर में डीएलसी की दरें 3 बार बढ़ चुकी है. 1 अप्रैल 2024 में सरकार ने 10 फीसदी की दरें बढ़ाई थी. इसके बाद दिसंबर 2024 में फिर से सरकार ने 10 से 30 फीसदी तक दरें बढ़ाई. इसके बाद अप्रैल 2026 में सरकार ने फिर से 10 फीसदी की बढ़ोतरी की.
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अप्रैल-2022 में दस फीसदी , अप्रैल-2023 में दस फीसदी, अप्रैल-2024 में दस फीसदी, दिसंबर-2024 में 10 से 30 फीसदी , 2025 में भी डीएलसी की दरें बढाने के लिए प्रस्ताव मांगे लेकिन दरें नहीं बढाई , अप्रैल-2026 में दस प्रतिशत डीएलसी रेट बढाई.
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राजस्थान में जमीनों की डीएलसी दरों में संभावित बढ़ोतरी से आम आदमी की जेब पर फिर असर पड़ सकता है. सरकार बाजार भाव के करीब सरकारी रेट लाने की तैयारी में है. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या लगातार बढ़ती डीएलसी से प्रॉपर्टी खरीदना मध्यम वर्ग के लिए और मुश्किल हो जाएगा या फिर सरकार को इससे राजस्व बढ़ाने में फायदा मिलेगा. फिलहाल जून में होने वाली डीएलसी समितियों की बैठकों पर सबकी नजर टिकी है.
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