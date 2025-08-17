धरती का कोई राज या देवी का आशीर्वाद? राजस्थान के इस रहस्य ने सबको चौंकाया!
Mashaniya Mata Temple: राजस्थान के झालावाड़ में एक रहस्यमयी जगह पर स्थित विशाल चट्टान से लगातार धुआं निकलता है. लोग इसे प्राचीन ज्वालामुखी का अवशेष मानते हैं, जबकि श्रद्धालु इसे देवी की शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक मानकर पूजते हैं.
माशानिया माता मंदिर
राजस्थान को अक्सर रेत का समुद्र, ऊंटों की सवारी और विशाल किलों की धरती माना जाता है. लेकिन इसकी असली खूबसूरती इसके रहस्यों और अद्भुत स्थलों में छिपी है. झालावाड़ जिले का माशानिया माता मंदिर ऐसा ही एक स्थान है, जहां श्रद्धा और रहस्य दोनों एक साथ दिखाई देते हैं. इसे लोग राजस्थान का ‘मिनी ज्वालामुखी’ भी कहते हैं.
मिनी ज्वालामुखी
इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहां स्थित एक विशाल चट्टान से लगातार धुआं निकलता रहता है. यह दृश्य किसी भी व्यक्ति को पहली बार में ही अचंभित कर देता है. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे प्राचीन ज्वालामुखी का अवशेष माना जाता है. हालांकि, इस धुएं का कारण आज तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है. यही रहस्य इस जगह को और भी खास बनाता है.