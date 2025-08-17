धरती का कोई राज या देवी का आशीर्वाद? राजस्थान के इस रहस्य ने सबको चौंकाया!

इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहां स्थित एक विशाल चट्टान से लगातार धुआं निकलता रहता है. यह दृश्य किसी भी व्यक्ति को पहली बार में ही अचंभित कर देता है. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे प्राचीन ज्वालामुखी का अवशेष माना जाता है. हालांकि, इस धुएं का कारण आज तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है. यही रहस्य इस जगह को और भी खास बनाता है.