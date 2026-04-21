/जयपुर के इस किले के आगे फेल हुआ AC, बिना बिजली के मिलती है जबरदस्त ठंडक!

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जयपुर की पहाड़ियों पर बसा नाहरगढ़ किला अपनी खूबसूरती के साथ-साथ गर्मी से राहत देने वाली खास व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है. भीषण गर्मियों में जहां बाहर तापमान तेज़ी से बढ़ता है, वहीं इस किले के अंदर का माहौल हैरान कर देने वाला ठंडा महसूस होता है. पुराने समय में बिना बिजली के इतनी बेहतर ठंडक की व्यवस्था आज भी लोगों को आकर्षित करती है.