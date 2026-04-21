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जयपुर के इस किले के आगे फेल हुआ AC, बिना बिजली के मिलती है जबरदस्त ठंडक!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 21, 2026, 03:48 PM|Updated: Apr 21, 2026, 03:48 PM

Nahargarh Fort Jaipur: जयपुर का नाहरगढ़ किला गर्मियों में भी ठंडक के लिए मशहूर है. खासकर माधवेन्द्र महल के 9 कमरे ऐसे बने हैं कि बिना एसी भी ठंडे रहते हैं. झरोखे, मोटी दीवारें और खास डिजाइन गर्मी को अंदर आने नहीं देते.

Nahargarh Fort Jaipur1/7
जयपुर की पहाड़ियों पर बसा नाहरगढ़ किला अपनी खूबसूरती के साथ-साथ गर्मी से राहत देने वाली खास व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है. भीषण गर्मियों में जहां बाहर तापमान तेज़ी से बढ़ता है, वहीं इस किले के अंदर का माहौल हैरान कर देने वाला ठंडा महसूस होता है. पुराने समय में बिना बिजली के इतनी बेहतर ठंडक की व्यवस्था आज भी लोगों को आकर्षित करती है.
Nahargarh Fort Jaipur2/7
किले के अंदर बना माधवेन्द्र महल इसकी सबसे बड़ी खासियत है. इस महल में एक जैसे 9 कमरे बनाए गए हैं, जिनकी बनावट और डिजाइन बिल्कुल समान है. इन कमरों को इस तरह तैयार किया गया कि गर्मियों में भी इनमें ठंडक बनी रहे. खास बात यह है कि यहां अंदर जाते ही बाहर की गर्मी का असर लगभग खत्म सा लगने लगता है.
Nahargarh Fort Jaipur3/7
इन कमरों में हवा के आने-जाने की व्यवस्था बेहद सोच-समझकर की गई थी. हर कमरे में खास तरह के झरोखे बनाए गए हैं, जो गर्म हवा को रोकते हैं और ठंडी हवा को अंदर बनाए रखते हैं. ये झरोखे ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि सूरज की सीधी गर्म किरणें अंदर न आएं, जिससे कमरे का तापमान संतुलित रहता है.
Nahargarh Fort Jaipur4/7
गर्मी से राहत देने के लिए महल की दीवारों और छतों का निर्माण भी खास तकनीक से किया गया था. मोटी दीवारें और ऊंची छतें अंदर की ठंडक को लंबे समय तक बनाए रखती हैं. यही वजह है कि बिना किसी आधुनिक एसी या कूलर के भी यहां का वातावरण ठंडा महसूस होता है.
Nahargarh Fort Jaipur5/7
इतिहास के अनुसार, यह महल राजा ने अपनी अलग-अलग रानियों के लिए बनवाया था, ताकि हर रानी को अलग कमरा मिले और गर्मी में आरामदायक माहौल भी बना रहे. हर कमरे की बनावट एक जैसी रखी गई, जिससे किसी के साथ भेदभाव न हो और सभी को समान सुविधा मिले.
Nahargarh Fort Jaipur6/7
आज भी जब लोग इस किले को देखने पहुंचते हैं, तो बाहर की तेज गर्मी के बीच अंदर की ठंडक उन्हें हैरान कर देती है. नाहरगढ़ किला यह दिखाता है कि पुराने समय में भी लोग बिना आधुनिक तकनीक के गर्मी से बचने के कितने कारगर उपाय जानते थे.
Nahargarh Fort Jaipur7/7
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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