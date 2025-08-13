Zee Rajasthan
mobile app

तालाब पूजन से खीरा काटने तक, क्या आप जानते हैं राजस्थान की अनोखी जन्माष्टमी रस्में

Janmashtami 2025: राजस्थान में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है. सिरोही में तालाब पूजन, भगवान को छप्पन भोग, खीरा काटना और विशेष पूजा-अर्चना जैसी अनूठी परंपराएं निभाई जाती हैं. मंदिरों में भजन-कीर्तन, झांकियां और भक्तिमय माहौल से उत्सव खास बनता है.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 13, 2025, 10:34 IST | Updated: Aug 13, 2025, 10:34 IST
1/8

जन्माष्टमी

जन्माष्टमी1/8
राजस्थान में हर त्योहार सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं होता, बल्कि पूरे समाज को जोड़ने वाला उत्सव बन जाता है. इन्हीं खास त्योहारों में से एक जन्माष्टमी है. जिसे भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है.
2/8

भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को लिया था जन्म

भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को लिया था जन्म2/8
जन्माष्टमी का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बेहद खास है. मान्यता है कि भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को आधी रात में भगवान श्रीकृष्ण ने मथुरा में अवतार लिया था. इस दिन मंदिरों में विशेष सजावट, पूजा-पाठ और भजन-कीर्तन होते हैं. राजस्थान में तो यह त्योहार अपनी अनूठी परंपराओं के लिए और भी यादगार बन जाता है.