तालाब पूजन से खीरा काटने तक, क्या आप जानते हैं राजस्थान की अनोखी जन्माष्टमी रस्में

जन्माष्टमी का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बेहद खास है. मान्यता है कि भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को आधी रात में भगवान श्रीकृष्ण ने मथुरा में अवतार लिया था. इस दिन मंदिरों में विशेष सजावट, पूजा-पाठ और भजन-कीर्तन होते हैं. राजस्थान में तो यह त्योहार अपनी अनूठी परंपराओं के लिए और भी यादगार बन जाता है.