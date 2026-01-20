राजस्थान में बसंत पंचमी के दिन क्यों बंद रहते हैं स्कूल-कॉलेज?

बसंत पंचमी हिंदू पंचांग का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो ऋतुराज बसंत के आगमन का संकेत देता है. यह दिन प्रकृति में नई ऊर्जा, उल्लास और सकारात्मकता लेकर आता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी को ज्ञान, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस माना जाता है. इसी कारण इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है और देशभर में पूजा-अर्चना व धार्मिक आयोजनों की परंपरा है.