राजस्थान में बसंत पंचमी के दिन क्यों बंद रहते हैं स्कूल-कॉलेज?

Basant Panchmi 2026: बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी. यह दिन मां सरस्वती की पूजा, विद्यारंभ और शिक्षा से जुड़ी मान्यताओं के लिए खास है. राजस्थान में परंपरागत रूप से स्कूल-कॉलेजों में अवकाश रहता है और पूजा व सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं.

Published: Jan 20, 2026, 02:34 PM IST | Updated: Jan 20, 2026, 02:34 PM IST
Basant Panchmi 2026

बसंत पंचमी हिंदू पंचांग का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो ऋतुराज बसंत के आगमन का संकेत देता है. यह दिन प्रकृति में नई ऊर्जा, उल्लास और सकारात्मकता लेकर आता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी को ज्ञान, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस माना जाता है. इसी कारण इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है और देशभर में पूजा-अर्चना व धार्मिक आयोजनों की परंपरा है.
Basant Panchmi 2026

शिक्षा से जुड़ी मान्यताओं के कारण बसंत पंचमी का स्थान विशेष माना जाता है. ऐसा विश्वास है कि इस दिन मां सरस्वती की कृपा से बुद्धि, विवेक और ज्ञान में वृद्धि होती है. इसी वजह से विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक इस दिन पूजा कर पढ़ाई में सफलता और एकाग्रता की कामना करते हैं. कई परिवारों में बच्चों की शिक्षा से जुड़े शुभ कार्य इसी दिन किए जाते हैं.