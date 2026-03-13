LPG सिलेंडर की खत्म हुई टेंशन! अब घर पर ही बनाएं कुकिंग गैस, सरकार दे रही जबरदस्त सब्सिडी

देश के कई हिस्सों में समय-समय पर एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता और कीमतों को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में अब वैकल्पिक ईंधन के रूप में बायोगैस यानी गोबर गैस फिर चर्चा में है. विशेषज्ञों का कहना है कि घर पर छोटा बायोगैस प्लांट लगाकर रसोई के लिए गैस तैयार की जा सकती है, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम हो सकती है.