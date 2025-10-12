Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं? किस मुगल शासक ने सबसे कम निकाह किए!

Mughal: मुगल बादशाहों में सबसे कम पत्नियां औरंगज़ेब आलमगीर की थीं. उन्होंने जीवनभर केवल दो विवाह किए. जिनमें से पहला दिलरस बानो बेगम और दूसरा निकाह नवाब बाई से किया था. सादगी, अनुशासन और धार्मिक जीवन के कारण वे बाकी शासकों से अलग माने जाते हैं.

Published: Oct 12, 2025, 01:14 PM IST | Updated: Oct 12, 2025, 01:14 PM IST
भारत के मुगल काल में सम्राटों का जीवन वैभव, शक्ति और शान से भरा हुआ था. ज्यादातर मुगल बादशाहों ने राजनीतिक गठबंधनों और राजनैतिक कारणों से कई विवाह किए. लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा बादशाह भी हुआ, जिसने बाकी शासकों से बिल्कुल अलग रास्ता चुना. उसका नाम था औरंगज़ेब आलमगीर.
जहां अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे बादशाहों के दरबार में रानियों की लंबी सूची हुआ करती थी, वहीं औरंगज़ेब का जीवन सादगी और अनुशासन से भरा हुआ था. उसने अपने शासनकाल में केवल दो विवाह किए. इतिहासकारों के अनुसार उसकी पहली पत्नी दिलरस बानो बेगम थीं, जो उससे गहराई से जुड़ी थीं. दूसरी पत्नी नवाब बाई के नाम से जानी जाती थीं.