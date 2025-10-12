क्या आप जानते हैं? किस मुगल शासक ने सबसे कम निकाह किए!

जहां अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे बादशाहों के दरबार में रानियों की लंबी सूची हुआ करती थी, वहीं औरंगज़ेब का जीवन सादगी और अनुशासन से भरा हुआ था. उसने अपने शासनकाल में केवल दो विवाह किए. इतिहासकारों के अनुसार उसकी पहली पत्नी दिलरस बानो बेगम थीं, जो उससे गहराई से जुड़ी थीं. दूसरी पत्नी नवाब बाई के नाम से जानी जाती थीं.