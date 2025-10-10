Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं? इस मुगल शहजादी को अपने ही भाई से हो गया था प्यार!

Mughal: मुगल इतिहास की दो अनकही कहानियां गुलबदन बेगम का अपने चचेरे भाई खिज्र ख्वाजा से विवाह और ज़ेब-उन-निसा का अपने चचेरे भाई से अधूरा प्रेम. इन दोनों कहानियों में मुगल शहजादी को अपने चचेरे भाई से ही प्रेम हो गया था.

Published: Oct 10, 2025, 12:38 PM IST | Updated: Oct 10, 2025, 12:38 PM IST
मुगल साम्राज्य का इतिहास सत्ता, वैभव और प्रेम की अद्भुत कहानियों से भरा पड़ा है. ताजमहल जैसे स्मारक प्रेम के प्रतीक बन गए, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी थे जिन्हें इतिहास के पन्नों में कम ही जगह मिली. दरबारों की चकाचौंध के पीछे कई ऐसे संबंध छिपे रहे, जिन्होंने परंपराओं को चुनौती दी और समाज के नियमों को नए नजरिये से देखा.
ऐसी ही एक कहानी है गुलबदन बेगम और खिज्र ख्वाजा की. गुलबदन बेगम, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की बेटी और सम्राट अकबर की बुआ थीं. वे अपने समय की शिक्षित और समझदार महिलाओं में गिनी जाती थीं. इतिहासकार बताते हैं कि गुलबदन बेगम का विवाह उनके ही चचेरे भाई खिज्र ख्वाजा से हुआ था. उस दौर में शाही परिवारों में ऐसे रिश्ते असामान्य नहीं थे, क्योंकि इससे वंश की एकता और राजनीतिक संबंध मजबूत बनाए जाते थे.