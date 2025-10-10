क्या आप जानते हैं? इस मुगल शहजादी को अपने ही भाई से हो गया था प्यार!

ऐसी ही एक कहानी है गुलबदन बेगम और खिज्र ख्वाजा की. गुलबदन बेगम, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की बेटी और सम्राट अकबर की बुआ थीं. वे अपने समय की शिक्षित और समझदार महिलाओं में गिनी जाती थीं. इतिहासकार बताते हैं कि गुलबदन बेगम का विवाह उनके ही चचेरे भाई खिज्र ख्वाजा से हुआ था. उस दौर में शाही परिवारों में ऐसे रिश्ते असामान्य नहीं थे, क्योंकि इससे वंश की एकता और राजनीतिक संबंध मजबूत बनाए जाते थे.