/राजस्थान में पानी बचाने की सालों पुरानी तरकीब, जिसके आगे चाणक्य भी फेल!

1 /7

आज राजस्थान के कई हिस्सों में गर्मी बढ़ते ही पानी की कमी गंभीर रूप ले लेती है. जगह-जगह टैंकर नजर आते हैं, हैंडपंप सूख जाते हैं और पानी की टंकियां खाली दिखती हैं. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. उसी सूखे प्रदेश में लोग बिना ज्यादा परेशानी के पानी का उपयोग कर लेते थे, क्योंकि वे प्रकृति के अनुसार जीवन जीते थे. इसका सबसे अच्छा उदाहरण राजस्थान की पारंपरिक बावड़ियां हैं.