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राजस्थान में पानी बचाने की सालों पुरानी तरकीब, जिसके आगे चाणक्य भी फेल!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 22, 2026, 04:37 PM|Updated: Apr 22, 2026, 04:37 PM

Rajasthan Water Conservative Strategy: राजस्थान में बढ़ती गर्मी के साथ पानी संकट गहराता है, लेकिन पहले बावड़ियों जैसी पारंपरिक जल संरचनाएं इस समस्या को कम करती थीं. बारिश का पानी सहेजकर ये सालभर उपयोगी रहता था. अब इन्हें फिर अपनाने की जरूरत है.

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आज राजस्थान के कई हिस्सों में गर्मी बढ़ते ही पानी की कमी गंभीर रूप ले लेती है. जगह-जगह टैंकर नजर आते हैं, हैंडपंप सूख जाते हैं और पानी की टंकियां खाली दिखती हैं. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. उसी सूखे प्रदेश में लोग बिना ज्यादा परेशानी के पानी का उपयोग कर लेते थे, क्योंकि वे प्रकृति के अनुसार जीवन जीते थे. इसका सबसे अच्छा उदाहरण राजस्थान की पारंपरिक बावड़ियां हैं.
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बावड़ियां दरअसल ऐसी खास जल संरचनाएं होती हैं, जिनमें सीढ़ियों के सहारे नीचे उतरकर पानी तक पहुंचा जाता है. इनका निर्माण इस तरह किया जाता था कि बारिश का पानी इनमें जमा होकर लंबे समय तक सुरक्षित रहता था. गर्मियों के दिनों में भी यहां पानी मिल जाता था. कई बावड़ियां इतनी गहरी होती थीं कि तेज गर्मी में भी सूखती नहीं थीं.
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बावड़ियों को समझदारी का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है. इन्हें सिर्फ पानी इकट्ठा करने के लिए नहीं बनाया जाता था, बल्कि पूरे जल प्रबंधन को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता था. बारिश का पानी सीधे इनमें जमा होता था, जिससे पानी बर्बाद नहीं होता था. साथ ही, ये जमीन के अंदर पानी के स्तर को बनाए रखने में भी मदद करती थीं.
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इनकी बनावट भी काफी खास होती थी. मोटी पत्थर की दीवारें और गहराई पानी को ठंडा और सुरक्षित बनाए रखती थीं. बावड़ी के अंदर का तापमान बाहर की तुलना में कई डिग्री कम रहता था, जिससे पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता था. यही वजह है कि इन्हें आज के आधुनिक जल प्रबंधन सिस्टम जैसा समझा जाता है.
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राजस्थान में कई प्रसिद्ध बावड़ियां आज भी मौजूद हैं. दौसा के आभानेरी गांव की चांद बावड़ी दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी बावड़ियों में गिनी जाती है. जयपुर का पन्ना मीना का कुंड अपनी खास डिजाइन के लिए जाना जाता है, जबकि जोधपुर का तूर्ज़ी का झालरा ऐतिहासिक और पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है.
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पहले पानी की समस्या इसलिए ज्यादा नहीं होती थी क्योंकि हर गांव और शहर में अपने जल स्रोत मौजूद होते थे. बारिश का पानी बचाकर रखा जाता था और लोग पानी के इस्तेमाल को लेकर जागरूक रहते थे. यानी पानी सिर्फ सप्लाई पर निर्भर नहीं था, बल्कि एक सही व्यवस्था के तहत इस्तेमाल किया जाता था.
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लेकिन आज स्थिति बदल गई है. बावड़ियों की अनदेखी होने लगी है, शहरों में कंक्रीट बढ़ने से जमीन में पानी जाने की जगह कम हो गई है और भूजल का जरूरत से ज्यादा उपयोग किया जा रहा है. विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर फिर से बावड़ियों और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जाए, तो पानी की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
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