क्या राजस्थान के रेगिस्तान में उगेगा जंगल? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी!

रिसर्च के अनुसार, जलवायु परिवर्तन ने दुनिया के कई क्षेत्रों में हवा और धूल के स्तर पर असर डाला है. आर्कटिक क्षेत्र तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे धरती पर धूल का स्तर घट रहा है. इसका सीधा असर पश्चिम और दक्षिण एशिया में पड़ रहा है, खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच फैले थार रेगिस्तान पर. वैज्ञानिकों का मानना है कि हवाओं के बहाव में यह बदलाव मरुस्थलीय इलाकों को नमी की ओर ले जा सकता है.