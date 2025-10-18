क्या राजस्थान के रेगिस्तान में उगेगा जंगल? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी!
Rajasthan Quiz: वैज्ञानिकों का दावा है कि इस सदी के अंत तक राजस्थान का थार रेगिस्तान हरा-भरा हो सकता है. जलवायु परिवर्तन से हवाओं के पैटर्न में बदलाव और धूल स्तर घटने से नमी बढ़ेगी. रिसर्चर्स ने रिफोरेस्टेशन और सिंचाई प्रबंधन पर जोर दिया है.
Published: Oct 18, 2025, 02:31 PM IST | Updated: Oct 18, 2025, 02:31 PM IST
राजस्थान के विशाल थार मरुस्थल को लेकर वैज्ञानिकों की एक नई भविष्यवाणी ने सबको चौंका दिया है. आमतौर पर अपनी तपती रेत, लू और सूखे इलाकों के लिए मशहूर यह रेगिस्तान आने वाले दशकों में हरा-भरा हो सकता है. अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में की गई एक अंतरराष्ट्रीय रिसर्च में यह दावा किया गया है कि इस सदी के अंत से पहले थार डेजर्ट में हरियाली देखने को मिल सकती है.
रिसर्च के अनुसार, जलवायु परिवर्तन ने दुनिया के कई क्षेत्रों में हवा और धूल के स्तर पर असर डाला है. आर्कटिक क्षेत्र तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे धरती पर धूल का स्तर घट रहा है. इसका सीधा असर पश्चिम और दक्षिण एशिया में पड़ रहा है, खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच फैले थार रेगिस्तान पर. वैज्ञानिकों का मानना है कि हवाओं के बहाव में यह बदलाव मरुस्थलीय इलाकों को नमी की ओर ले जा सकता है.