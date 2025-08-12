राजस्थान की अनोखी शादी! जहां होते हैं सिर्फ चार फेरे, वजह जानकर चौंक जाएंगे
Marwari Wedding: राजस्थान के कुछ मारवाड़ी और राजस्थानी समुदायों में सात की जगह चार फेरे लेने की परंपरा है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चार पुरुषार्थों का प्रतीक है, और जीवन के धार्मिक, आर्थिक, भावनात्मक व आध्यात्मिक संकल्प को दर्शाती है.
Published: Aug 12, 2025, 10:35 IST | Updated: Aug 12, 2025, 10:35 IST
1/7
मारवाड़ी शादियां
1/7
राजस्थान की मारवाड़ी शादियां अपनी भव्यता, रंग-बिरंगी परंपराओं और गहरे सांस्कृतिक मूल्यों के लिए जानी जाती हैं. यहां के विवाह समारोह न केवल दो व्यक्तियों का मिलन होते हैं, बल्कि दो परिवारों और संस्कृतियों का संगम भी माने जाते हैं. इन शादियों में "फेरे" सबसे महत्वपूर्ण रस्मों में से एक हैं, जो दूल्हा-दुल्हन के बीच पवित्र बंधन का प्रतीक हैं.
2/7
सात फेरे: पारंपरिक हिंदू विवाह की पहचान
2/7
अधिकांश हिंदू विवाहों में, विशेष रूप से मारवाड़ी समुदाय में, दूल्हा-दुल्हन अग्नि के चारों ओर सात फेरे लेते हैं. प्रत्येक फेरा एक विशेष वचन और जीवन के किसी न किसी पहलू को समर्पित होता है. जिसमें पहला फेरा आजीविका की व्यवस्था, दूसरा शक्ति और सामर्थ्य, तीसरा समृद्धि, चौथा परिवार की खुशहाली, पांचवां संतान की कामना, छठा स्वास्थ्य और सातवां मित्रता व आजीवन साथ निभाने का वादा. यह रस्म अग्नि देव को साक्षी मानकर निभाई जाती है, जिससे विवाह को धार्मिक और सामाजिक मान्यता मिलती है.