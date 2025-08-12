राजस्थान की अनोखी शादी! जहां होते हैं सिर्फ चार फेरे, वजह जानकर चौंक जाएंगे

अधिकांश हिंदू विवाहों में, विशेष रूप से मारवाड़ी समुदाय में, दूल्हा-दुल्हन अग्नि के चारों ओर सात फेरे लेते हैं. प्रत्येक फेरा एक विशेष वचन और जीवन के किसी न किसी पहलू को समर्पित होता है. जिसमें पहला फेरा आजीविका की व्यवस्था, दूसरा शक्ति और सामर्थ्य, तीसरा समृद्धि, चौथा परिवार की खुशहाली, पांचवां संतान की कामना, छठा स्वास्थ्य और सातवां मित्रता व आजीवन साथ निभाने का वादा. यह रस्म अग्नि देव को साक्षी मानकर निभाई जाती है, जिससे विवाह को धार्मिक और सामाजिक मान्यता मिलती है.