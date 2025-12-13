जयपुर में ‘ब्रेकर वाली रोड’ के नाम से फेमस है यह स्टेट हाइवे, जानें क्या है इसके पीछे की सच्चाई?

अजीतगढ़–चौमूं स्टेट हाइवे इन दिनों अपनी बदहाली को लेकर चर्चा में है. बारिश के मौसम में इस सड़क पर कई जगह पानी भर जाता है, जिससे आवाजाही और मुश्किल हो जाती है. गड्ढों और स्पीड ब्रेकरों की वजह से यह हाइवे वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन गया है.