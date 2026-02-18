कौन थे अजमेर के पूर्व सरपंच गोविंदराम गुर्जर ? जानलेवा हमले में हुई मौत, गुर्जर समाज का शव लेने से इनकार

अजमेर डुमाड़ा पूर्व सरपंच गोविंदराम गुर्जर की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है.बता दें कि दिनों डुमाड़ा में रास्ते पर अतिक्रमण के विवाद पर पूर्व सरपंच गोविंदराम गुर्जर पर बोलेरो चढ़ा कर जानलेवा हमला किया गया था. उनकी मृत्यु की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई और गुर्जर समाज का आक्रोश फूट पड़ा.