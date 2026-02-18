कौन थे अजमेर के पूर्व सरपंच गोविंदराम गुर्जर ? जानलेवा हमले में हुई मौत, गुर्जर समाज का शव लेने से इनकार
Rajasthan News: अजमेर के डुमाड़ा गांव के पूर्व सरपंच गोविंदराम गुर्जर की इलाज के दौरान मौत हो गई. रास्ते के अतिक्रमण विवाद में बोलेरो चढ़ाकर हमला किया गया था. आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से गुर्जर समाज आक्रोशित, शव लेने से इनकार.
Published: Feb 18, 2026, 12:05 PM IST | Updated: Feb 18, 2026, 12:05 PM IST
Gurjar Samaj Protest: Dumada Ex Sarpanch Govindram Gurjar Death
अजमेर डुमाड़ा पूर्व सरपंच गोविंदराम गुर्जर की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है.बता दें कि दिनों डुमाड़ा में रास्ते पर अतिक्रमण के विवाद पर पूर्व सरपंच गोविंदराम गुर्जर पर बोलेरो चढ़ा कर जानलेवा हमला किया गया था. उनकी मृत्यु की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई और गुर्जर समाज का आक्रोश फूट पड़ा.
हमले के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर भिजवा दिया था जेल, बाकी आरोपी फरार चल रहे हैं, पूर्व सरपंच की मृत्यु के समाचार के बाद गांव में शोक की लहर छाई हुई है ,ग्रामीण और परिजन जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंच रहे हैं.