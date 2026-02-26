Zee Rajasthan
दहकते अंगारों पर चलने से लेकर खूनी होली तक, डूंगरपुर में होली की अनूठी परंपराएं!

Dungarpur Holi Celebration: वागड़ क्षेत्र में होली अनोखी परंपराओं के साथ मनाई जाती है. कोकापुर में दहकते अंगारों पर चलने और भीलूडा में पत्थरमार खुनी होली की सदियों पुरानी परंपरा आज भी निभाई जाती है. इन आयोजनों को देखने हजारों लोग पहुंचते हैं.

Published:Feb 26, 2026, 02:04 PM IST | Updated:Feb 26, 2026, 02:04 PM IST
होली का पर्व वागड़वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है. होली के रंग में वागड़वासी एक महीने तक रंगे रहते हैं, साथ ही सदियों से चली आ रही कुछ खास परंपराओं का भी निर्वहन करते हैं. होली के पर्व के तहत जिले के कोकापुर गाँव में दहकते अंगारों पर चलने की परंपरा के साथ भीलूडा में पत्थर मार खुनी होली खेली जाती है. वहीं देवल व जेठाना गाँव में गेर खेलने की परंपरा होली के त्यौहार को अलग ढंग से पेश करती है.
प्रदेश में होली पर अलग-अलग रंग देखने के साथ अनूठी परंपराओं का निर्वहन किया जाता है. उसी के तहत प्रदेश के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में भी होली पर अलग-अलग परंपराओं का निर्वहन सदियों से लोग करते आ रहे हैं.