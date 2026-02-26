दहकते अंगारों पर चलने से लेकर खूनी होली तक, डूंगरपुर में होली की अनूठी परंपराएं!

होली का पर्व वागड़वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है. होली के रंग में वागड़वासी एक महीने तक रंगे रहते हैं, साथ ही सदियों से चली आ रही कुछ खास परंपराओं का भी निर्वहन करते हैं. होली के पर्व के तहत जिले के कोकापुर गाँव में दहकते अंगारों पर चलने की परंपरा के साथ भीलूडा में पत्थर मार खुनी होली खेली जाती है. वहीं देवल व जेठाना गाँव में गेर खेलने की परंपरा होली के त्यौहार को अलग ढंग से पेश करती है.