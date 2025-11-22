डूंगरी बांध विवाद पर लगा विराम, 78 नहीं, सिर्फ 16 गांव होंगे प्रभावित, पढ़ें पूरी अपडेट

पार्वती-कालीसिंध-राम सेतु प्रोजेक्ट (PKC) के डूंगरी बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने वाले गांवों की संख्या को लेकर चल रहे आंदोलन और विवाद पर अब सरकार ने स्थिति साफ कर दी है. तीन मंत्रियों-किरोड़ी लाल मीणा, सुरेश सिंह रावत और जवाहर सिंह बेढम-ने संयुक्त रूप से घोषणा की कि डूब क्षेत्र में 78 गांव नहीं, बल्कि सिर्फ 16 गांव ही प्रभावित होंगे.