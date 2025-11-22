डूंगरी बांध विवाद पर लगा विराम, 78 नहीं, सिर्फ 16 गांव होंगे प्रभावित, पढ़ें पूरी अपडेट
Rajasthan news: सरकार ने डूंगरी बांध विवाद पर स्पष्ट किया है कि 78 नहीं, सिर्फ 16 गांव (9 पूर्णतः, 7 आंशिक) PKC डूब क्षेत्र से प्रभावित होंगे. मंत्रियों ने 78 के आंकड़े को झूठ बताया और भराव क्षमता 230 मीटर से घटाकर 220 मीटर कर दी है.
Published: Nov 22, 2025, 04:06 PM IST | Updated: Nov 22, 2025, 04:06 PM IST
Parvati Kali Sindh Ramsetu Project
पार्वती-कालीसिंध-राम सेतु प्रोजेक्ट (PKC) के डूंगरी बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने वाले गांवों की संख्या को लेकर चल रहे आंदोलन और विवाद पर अब सरकार ने स्थिति साफ कर दी है. तीन मंत्रियों-किरोड़ी लाल मीणा, सुरेश सिंह रावत और जवाहर सिंह बेढम-ने संयुक्त रूप से घोषणा की कि डूब क्षेत्र में 78 गांव नहीं, बल्कि सिर्फ 16 गांव ही प्रभावित होंगे.
Parvati Kali Sindh Ramsetu Project
सरकार के अनुसार, 9 गांवों की 2350 आबादी पूरी तरह से विस्थापित की जाएगी, जबकि 7 गांवों का कुछ हिस्सा प्रभावित होगा. इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य पिछले कई दिनों से चल रहे आंदोलन के दौरान फैले भ्रम को दूर करना है.