राजस्थान के किसानों की पलटेगी किस्मत, मार्बल से लेकर नौकरी तक हो सकता है बड़ा धमाका! जानें क्या है EU-India Trade Deal?

EU-India Trade Deal: भारत-EU मुक्त व्यापार समझौता राजस्थान के लिए बड़े अवसर लाएगा. हस्तशिल्प, पत्थर, जेम्स, कृषि और सौर ऊर्जा में निर्यात व निवेश बढ़ेगा. कस्टम ड्यूटी घटेगी, रोजगार बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Jan 28, 2026, 03:04 PM IST | Updated: Jan 28, 2026, 03:04 PM IST
भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच होने वाला मुक्त व्यापार समझौता (FTA) लंबे समय से चर्चा में है. इस समझौते से दोनों पक्षों के बीच व्यापार को आसान बनाना, आयात-निर्यात पर लगने वाले शुल्क को कम करना और निवेश के नए रास्ते खोलना है. अगर यह समझौता लागू होता है, तो इसका असर केवल राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजस्थान जैसे राज्यों में इसका सीधा और गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा, जहां संसाधन, कारीगरी और ऊर्जा की अपार संभावनाएं मौजूद हैं.
यह समझौते लागू होने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारतीय उत्पाद अब से यूरोप के बाजारों में कम लागत पर पहुंच सकते हैं. वहीं यूरोपीय कंपनियों के लिए भारत, खासकर राजस्थान में निवेश करना आसान होगा. इससे व्यापार के साथ-साथ तकनीक, आधुनिक प्रबंधन और नई कार्यसंस्कृति भी राज्य में पहुंचेगी. कुल मिलाकर, यह डील राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने वाली साबित हो सकती है.