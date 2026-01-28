राजस्थान के किसानों की पलटेगी किस्मत, मार्बल से लेकर नौकरी तक हो सकता है बड़ा धमाका! जानें क्या है EU-India Trade Deal?

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच होने वाला मुक्त व्यापार समझौता (FTA) लंबे समय से चर्चा में है. इस समझौते से दोनों पक्षों के बीच व्यापार को आसान बनाना, आयात-निर्यात पर लगने वाले शुल्क को कम करना और निवेश के नए रास्ते खोलना है. अगर यह समझौता लागू होता है, तो इसका असर केवल राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजस्थान जैसे राज्यों में इसका सीधा और गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा, जहां संसाधन, कारीगरी और ऊर्जा की अपार संभावनाएं मौजूद हैं.