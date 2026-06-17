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पांचना बांध पर बवाल! दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर उतरे किसान, देखें फोटोज

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 17, 2026, 08:19 PM|Updated: Jun 17, 2026, 08:19 PM

Panchna Dam Dispute Farmer Protest: सवाई माधोपुर के खंडीप में पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर किसान आंदोलन तेज हो गया. सैकड़ों ग्रामीण दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर बैठ गए. किसानों ने 27 जून तक समाधान नहीं होने पर 28 जून से आंदोलन और उग्र करने की चेतावनी दी.

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Panchna Dam Dispute Farmers Protest

सवाई माधोपुर जिले के खंडीप गांव में पांचना बांध का पानी कमांड क्षेत्र की नहरों में छोड़े जाने की मांग को लेकर चल रही किसान महापंचायत के बीच आज फिर से सैकड़ो ग्रामीण दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर जाकर बैठ गए इससे रेलवे प्रशासन और पुलिस दोनों की चिंता बढ़ गई.
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Panchna Dam Dispute Farmers Protest

ग्रामीणों की भारी भीड़ के कारण रेलवे फाटक और ट्रैक के आसपास हालात बेकाबू से नजर आए. बीते दो दिन से सैकड़ों प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर जिले के गंगापुर सिटी के पुलिस के आला अधिकारी मय पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर नजर बनाए हुए हैं.
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Panchna Dam Dispute Farmers Protest

प्रदर्शनकारी करीब आधे घंटे तक रेलवे ट्रैक पर जमे रहे. सूचना मिलते ही पुलिस, RAC, STF, व RPF के जवान मौके पर पहुंचे और उनसे समझाइश कर रेलवे ट्रैक पर से हटाया. आंदोलन में आसपास गांव के हजारों किसान एवं ग्रामीण एक रैली के रूप में खण्डीप पहुंचे.
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Panchna Dam Dispute Farmers Protest

इस रैली में सभी किसान अपने-अपने साधन से ट्रैक्टर, जेसीबी एवं डीजे लेकर खंडीप रेलवे स्टेशन के पास समपार फाटक पर पहुंचे. रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी लौकगीतों पर नृत्य करने लगीं. पूरे मामले पर जिला कलेक्टर कानाराम व जिला पुलिस अधीक्षक जेस्ट मैत्री निरंतर नजर बनाए हुए हैं व ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है.
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इस दौरान जिले के अधिकारियों से बातचीत में गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा व संघर्ष समिति के अध्यक्ष बटुआ पटेल सहित 88 गांव के पांच पटेलों ने एक स्वर में कहा कि वह 20 साल से नहरों में पानी आने का इंतजार कर रहे हैं.
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Panchna Dam Dispute Farmers Protest

पानी नहीं मिलने से हजारों बीघा भूमि बंजर होने के कगार पर है. समिति ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया कि अब वार्ता जिले के प्रशासनिक स्तर पर नहीं केवल राज्य सरकार के स्तर पर होने वाले ठोस समाधान से ही स्वीकार की जाएगी.
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Panchna Dam Dispute Farmers Protest

महापंचायत में किसानों ने कहा की 27 जून तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं किया गया तो 28 जून को इस आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. किसानों ने मुख्यमंत्री और सरकार से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने की मांग की है. फिलहाल किसानों का धरना यथावत रूप से जारी रहेगा.
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