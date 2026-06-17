/पांचना बांध पर बवाल! दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर उतरे किसान, देखें फोटोज

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Panchna Dam Dispute Farmers Protest इस रैली में सभी किसान अपने-अपने साधन से ट्रैक्टर, जेसीबी एवं डीजे लेकर खंडीप रेलवे स्टेशन के पास समपार फाटक पर पहुंचे. रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी लौकगीतों पर नृत्य करने लगीं. पूरे मामले पर जिला कलेक्टर कानाराम व जिला पुलिस अधीक्षक जेस्ट मैत्री निरंतर नजर बनाए हुए हैं व ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है.