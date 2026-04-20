/UP में फतेहपुर, फिर शेखावाटी में 'फतेहपुर ओपन आर्ट गैलरी' क्यों? नाम एक पर पहचान अलग, जानें दोनों के बीच कनेक्शन!

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उत्तर प्रदेश का फतेहपुर, गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों के बीच स्थित यह क्षेत्र कृषि के लिए बेहद समृद्ध है. मुगल काल से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक इस जिले का बड़ा ऐतिहासिक महत्व रहा है. यह क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, जहां गेहूं और धान की बम्पर पैदावार होती है. साथ ही, यह शिक्षा और व्यापार का एक उभरता हुआ केंद्र है.