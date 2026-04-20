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UP में फतेहपुर, फिर शेखावाटी में 'फतेहपुर ओपन आर्ट गैलरी' क्यों? नाम एक पर पहचान अलग, जानें दोनों के बीच कनेक्शन!

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 20, 2026, 09:21 AM|Updated: Apr 20, 2026, 09:38 AM

Rajasthan News: भारत में फतेहपुर नाम के दो प्रमुख शहर हैं, लेकिन दोनों की पहचान जुदा है. राजस्थान का फतेहपुर अपनी भव्य हवेलियों और कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जबकि उत्तर प्रदेश का फतेहपुर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिला है.

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भारत अपनी विविधता के लिए जाना जाता है, और यहां एक ही नाम के कई शहर मिलना आम बात है. ऐसा ही एक नाम है 'फतेहपुर'. उत्तर प्रदेश में यह एक बड़ा प्रशासनिक जिला है, तो राजस्थान में यह शेखावाटी की कलात्मक विरासत का केंद्र. भले ही नाम एक हो, लेकिन दोनों की पहचान बिल्कुल अलग है.
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'फतेहपुर' शब्द फारसी मूल का है. इसमें 'फतेह' का अर्थ है जीत और 'पुर' का अर्थ है शहर. यानी 'विजय का शहर'. यही सकारात्मक अर्थ इस नाम की लोकप्रियता की मुख्य वजह है.
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दोनों ही शहर अपने इतिहास में 'विजय' की गाथा समेटे हुए हैं. आइए जानते हैं इन दोनों 'विजय के शहरों' की अनकही कहानी जिसे शायद कम ही लोग जानते हैं.
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सीकर जिले में स्थित फतेहपुर शेखावाटी को दुनिया 'ओपन आर्ट गैलरी' के नाम से जानती है. यहां की हर गली इतिहास और कला का एक जीवंत कैनवस है, जहां दीवारें भी बोलती हैं.
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यहां 18वीं और 19वीं सदी में बनी भव्य हवेलियां हैं, जिनकी दीवारों पर बारीक नक्काशी और फ्रेस्को पेंटिंग्स बेमिसाल हैं.
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नादिन ले प्रिंस हवेली और गोयनका हवेली जैसे परिसर यहां की मुख्य धरोहरें हैं. इन दीवारों पर पौराणिक कथाओं से लेकर ब्रिटिश काल के सामाजिक जीवन की झलक देखी जा सकती है.
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यह जगह फोटोग्राफी के शौकीनों, कलाकारों और इतिहास प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है.
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दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश का फतेहपुर एक प्रमुख प्रशासनिक और ऐतिहासिक जिला है, जो प्रयागराज और कानपुर के बीच स्थित है.
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उत्तर प्रदेश का फतेहपुर, गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों के बीच स्थित यह क्षेत्र कृषि के लिए बेहद समृद्ध है. मुगल काल से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक इस जिले का बड़ा ऐतिहासिक महत्व रहा है. यह क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, जहां गेहूं और धान की बम्पर पैदावार होती है. साथ ही, यह शिक्षा और व्यापार का एक उभरता हुआ केंद्र है.
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अगर आप कला और प्राचीन हवेलियों के बीच खोना चाहते हैं, तो राजस्थान का फतेहपुर आपका इंतज़ार कर रहा है. लेकिन अगर आप गंगा-यमुना की तहजीब और ऐतिहासिक प्रशासनिक ढांचे को समझना चाहते हैं, तो यूपी का फतेहपुर रुख करें.नाम एक, लेकिन अनुभव बिल्कुल जुदा-यही तो भारत की असली खूबसूरती है!
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