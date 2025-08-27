Zee Rajasthan
गणेश चतुर्थी पर राजस्थान में उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तिमय हुईं जयपुर से जालोर तक की सड़कें

Ganesh Chaturthi 2025:राजस्थान में गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरे उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया. जयपुर से लेकर जालोर तक, हर जगह आस्था और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला.

Published: Aug 27, 2025, 13:38 IST | Updated: Aug 27, 2025, 13:38 IST
Ganesh Chaturthi 2025

27 अगस्त 2025, बुधवार को राजस्थान में गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरे उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया. जयपुर से लेकर जालोर तक, हर जगह आस्था और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला.
जयपुर

जयपुर में आस्था का अद्भुत नजारा गढ़ गणेश मंदिर में देखने को मिला. 500 फीट की ऊंचाई पर अरावली पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर में सुबह 4 बजे ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा. दूर-दूर से आए श्रद्धालुओं ने पहाड़ी की चढ़ाई कर गढ़ गणेश जी के दर्शन किए, जिससे गणेश चतुर्थी के मौके पर इस पहाड़ी पर आस्था की एक अनोखी तस्वीर पेश हुई.