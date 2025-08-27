गणेश चतुर्थी पर राजस्थान में उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तिमय हुईं जयपुर से जालोर तक की सड़कें

जयपुर में आस्था का अद्भुत नजारा गढ़ गणेश मंदिर में देखने को मिला. 500 फीट की ऊंचाई पर अरावली पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर में सुबह 4 बजे ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा. दूर-दूर से आए श्रद्धालुओं ने पहाड़ी की चढ़ाई कर गढ़ गणेश जी के दर्शन किए, जिससे गणेश चतुर्थी के मौके पर इस पहाड़ी पर आस्था की एक अनोखी तस्वीर पेश हुई.