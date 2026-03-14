गणगौर 2026: अटूट सौभाग्य और आस्था का पर्व, जानें शुभ मुहूर्त और पावन कथा

'गणगौर' शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है-'गण' यानी भगवान शिव और 'गौर' यानी माता पार्वती (गौरी). यह त्योहार होली के अगले दिन (चैत्र प्रतिपदा) से शुरू होकर 18 दिनों तक चलता है.अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए गण और गौरी की पूजा करती हैं. वहीं विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह कठिन व्रत रखती हैं.