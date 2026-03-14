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गणगौर 2026: अटूट सौभाग्य और आस्था का पर्व, जानें शुभ मुहूर्त और पावन कथा

Rajasthan News: राजस्थान का प्रसिद्ध गणगौर पर्व 21 मार्च को मनाया जाएगा. शिव-पार्वती के प्रेम का प्रतीक यह उत्सव महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य का वरदान लाता है. 18 दिनों तक चलने वाली इस पूजा का समापन भव्य सवारी और विसर्जन के साथ होगा.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 14, 2026, 03:35 PM IST | Updated:Mar 14, 2026, 03:35 PM IST
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Gangaur festival Rajasthan

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राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर और महिलाओं के सबसे प्रिय त्योहारों में से एक गणगौर इस वर्ष 21 मार्च को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा. यह पर्व केवल एक व्रत नहीं, बल्कि शिव-पार्वती के अटूट प्रेम और सुखी दाम्पत्य का प्रतीक है.
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Gangaur festival Rajasthan

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'गणगौर' शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है-'गण' यानी भगवान शिव और 'गौर' यानी माता पार्वती (गौरी). यह त्योहार होली के अगले दिन (चैत्र प्रतिपदा) से शुरू होकर 18 दिनों तक चलता है.अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए गण और गौरी की पूजा करती हैं. वहीं विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह कठिन व्रत रखती हैं.