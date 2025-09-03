उदयपुर में गणपति बाप्पा का ऐसा भव्य श्रृंगार आपने कभी नहीं देखा! 1.5 करोड़ के नोटों से हुआ श्रृंगार

Published: Sep 03, 2025, 12:19 PM IST | Updated: Sep 03, 2025, 12:19 PM IST
'उदयपुर का राजा'
उदयपुर में 10 दिवसीय गणेश महोत्सव की धूम पूरे शहर में छाई हुई है. इस दौरान शहर के गणपति पांडालों में शाम होते ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है. सभी को गणपति के मनमोहक श्रृंगार का इंतजार रहता है, और बापूबाजार में स्थित 'उदयपुर का राजा' गणपति का श्रृंगार इस साल सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा. यहां का नजारा वाकई में देखने लायक था.
उदयपुर का राजा के नाम से प्रसिद्ध भगवान गणपति की 17 फीट ऊंची प्रतिमा ने पूरे शहर का ध्यान खींचा. गणपति उत्सव के तहत, इस विशाल प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसे देखने के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह था.