उदयपुर में गणपति बाप्पा का ऐसा भव्य श्रृंगार आपने कभी नहीं देखा! 1.5 करोड़ के नोटों से हुआ श्रृंगार

उदयपुर में 10 दिवसीय गणेश महोत्सव की धूम पूरे शहर में छाई हुई है. इस दौरान शहर के गणपति पांडालों में शाम होते ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है. सभी को गणपति के मनमोहक श्रृंगार का इंतजार रहता है, और बापूबाजार में स्थित 'उदयपुर का राजा' गणपति का श्रृंगार इस साल सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा. यहां का नजारा वाकई में देखने लायक था.