अनूपगढ़ में बादल फटने जैसे हालात! घग्घर नदी में उठा सैलाब, चार गांवों से संपर्क टूटा

अनूपगढ़ के एसडीएम सुरेश राव ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की. उन्हें पता चला कि पानी के कारण इन चारों गांवों के बच्चे 90 जीबी के सरकारी स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं. उन्होंने तत्काल सीबीईओ पंकज जांगिड़ को इन बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया.