अनूपगढ़ में बादल फटने जैसे हालात! घग्घर नदी में उठा सैलाब, चार गांवों से संपर्क टूटा
Anupgarh News: घग्घर नदी में जलस्तर बढ़ने से अनूपगढ़ के चार गांवों का संपर्क टूट गया है. एसडीएम ने छात्रों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक स्कूल की व्यवस्था की है. आवाजाही के लिए नाव और सुरक्षा के लिए निरीक्षण जारी है.
Published: Sep 09, 2025, 12:45 PM IST | Updated: Sep 09, 2025, 12:45 PM IST
Anupgarh News
घग्घर नदी में पानी की आवक बढ़ने से अनूपगढ़ में स्थिति गंभीर हो गई है. नदी के पानी से गांव 90 जीबी का संपर्क चार अन्य गांवों (91 जीबी, 92 जीबी, 94 जीबी और पुराने बिंजोर) से टूट गया है, जिससे लोगों और खासकर विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
एसडीएम की त्वरित कार्रवाई
अनूपगढ़ के एसडीएम सुरेश राव ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की. उन्हें पता चला कि पानी के कारण इन चारों गांवों के बच्चे 90 जीबी के सरकारी स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं. उन्होंने तत्काल सीबीईओ पंकज जांगिड़ को इन बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया.