/राजस्थान की गर्मी में ‘अमृत’ बन गया इस जानवर का दूध, गाय-भैंस भी इसके आगे फेल!

Goat Milk Benefits In Summer: राजस्थान की गर्मी में बकरी का दूध पाचन के लिए हल्का और फायदेमंद माना जाता है. इसमें जरूरी पोषक तत्व होते हैं और यह पेट की समस्याओं से राहत देता है. विकल्प के तौर पर ऊंटनी और देशी गाय का दूध भी उपयोगी हैं, जबकि ठंडा दूध या छाछ पीना ज्यादा लाभकारी रहता है.
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राजस्थान की तेज गर्मी में जहां तापमान लोगों को बेहाल कर देता है, वहीं खान-पान को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी हो जाता है. ऐसे मौसम में क्या खाएं और क्या पिएं, इसका सीधा असर सेहत पर पड़ता है. इसी बीच बकरी का दूध एक बार फिर चर्चा में है, जिसे गर्मी के मौसम में सेहत के लिए फायदेमंद विकल्प माना जा रहा है.
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विशेषज्ञों के अनुसार, बकरी का दूध पाचन के लिहाज से काफी हल्का और आसान होता है. इसमें मौजूद वसा (फैट) के कण छोटे होते हैं, जिससे यह जल्दी पच जाता है. यही कारण है कि जिन लोगों को एसिडिटी, गैस या कब्ज जैसी पेट की समस्याएं होती हैं, उनके लिए यह दूध राहत देने वाला साबित हो सकता है. गर्मी में जब पाचन तंत्र अक्सर कमजोर हो जाता है, तब यह एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आता है.
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भैंस के दूध की तुलना में बकरी का दूध काफी हल्का माना जाता है. भैंस का दूध जहां भारीपन पैदा कर सकता है, वहीं बकरी का दूध शरीर को हल्का महसूस कराता है. गर्मी के दिनों में यह गुण काफी अहम हो जाता है, क्योंकि इस मौसम में लोग पहले ही थकान और सुस्ती से जूझते हैं.
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पोषक तत्वों की बात करें तो बकरी का दूध भी पीछे नहीं है. इसमें विटामिन ए, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे जरूरी तत्व पाए जाते हैं. कुछ अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि इन पोषक तत्वों की मात्रा कई मामलों में गाय के दूध के बराबर या कुछ स्थितियों में अधिक हो सकती है, हालांकि यह पूरी तरह पशु के आहार और देखभाल पर भी निर्भर करता है.
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त्वचा के लिए भी बकरी का दूध फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं. गर्मी में त्वचा से जुड़ी समस्याएं जैसे रूखापन या जलन आम हो जाती हैं, ऐसे में यह दूध एक प्राकृतिक सहायक के रूप में काम कर सकता है.
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हालांकि, बकरी का दूध हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होता. ऐसे में अन्य विकल्प भी मौजूद हैं. ऊंटनी का दूध (कैमल मिल्क) गर्मी के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और आयरन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है. वहीं, देशी गाय का दूध, खासकर ए2 प्रकार, भी पचने में आसान और शरीर को हाइड्रेट रखने में मददगार माना जाता है.
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विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि गर्मी के मौसम में दूध का सेवन ठंडा करके या उससे बनी छाछ के रूप में करना ज्यादा फायदेमंद होता है. इससे शरीर को ठंडक मिलती है और पाचन भी बेहतर रहता है. कुल मिलाकर, सही तरीके और संतुलन के साथ दूध का सेवन गर्मी में सेहत को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकता है.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.