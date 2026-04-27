/राजस्थान की गर्मी में ‘अमृत’ बन गया इस जानवर का दूध, गाय-भैंस भी इसके आगे फेल!

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विशेषज्ञों के अनुसार, बकरी का दूध पाचन के लिहाज से काफी हल्का और आसान होता है. इसमें मौजूद वसा (फैट) के कण छोटे होते हैं, जिससे यह जल्दी पच जाता है. यही कारण है कि जिन लोगों को एसिडिटी, गैस या कब्ज जैसी पेट की समस्याएं होती हैं, उनके लिए यह दूध राहत देने वाला साबित हो सकता है. गर्मी में जब पाचन तंत्र अक्सर कमजोर हो जाता है, तब यह एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आता है.