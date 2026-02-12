चांदी ने फिर भरी उड़ान तो सोना मुंह के बल गिरा! जानें क्या हैं आज के लेटेस्ट रेट
Jaipur Gold Silver Rate: जयपुर में 12 फरवरी 2026 को सोना-चांदी के दामों में बदलाव. चांदी 2,68,000 रुपये/किलो बढ़ी, शुद्ध सोना 1,60,000 रुपये/10 ग्राम सस्ता हुआ. बजट और वैश्विक बाजार के असर से कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी.
Published: Feb 12, 2026, 05:31 PM IST | Updated: Feb 12, 2026, 05:31 PM IST
Jaipur Gold Silver Rate Today
12 फरवरी 2026 को राजस्थान में सोने और चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव देखा गया. जयपुर के सराफा बाजार में आज चांदी की कीमत में 1,000 रुपये की बढ़त दर्ज हुई, जबकि सोना लगभग 1,000 रुपये सस्ता हुआ. इस बदलाव के साथ बाजार का माहौल फिर से हलचल भरा नजर आया.
आज जयपुर सराफा बाजार में चांदी का भाव 2,68,000 रुपये प्रति किलो रहा. शुद्ध सोना 1,60,000 रुपये प्रति दस ग्राम तक पहुंच गया. वहीं, जेवरात में इस्तेमाल होने वाला सोना 1,49,600 रुपये प्रति दस ग्राम पर कारोबार कर रहा था. यह जानकारी जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी द्वारा जारी की गई दरों के अनुसार है.