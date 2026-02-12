चांदी ने फिर भरी उड़ान तो सोना मुंह के बल गिरा! जानें क्या हैं आज के लेटेस्ट रेट

आज जयपुर सराफा बाजार में चांदी का भाव 2,68,000 रुपये प्रति किलो रहा. शुद्ध सोना 1,60,000 रुपये प्रति दस ग्राम तक पहुंच गया. वहीं, जेवरात में इस्तेमाल होने वाला सोना 1,49,600 रुपये प्रति दस ग्राम पर कारोबार कर रहा था. यह जानकारी जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी द्वारा जारी की गई दरों के अनुसार है.