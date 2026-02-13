देखते ही देखते आसमान से जमीन पर आ गिरे साने-चांदी के रेट! जानें क्या हैं आज के ताजा भाव

जयपुर सराफा बाजार में आज चांदी का भाव 2,50,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया. शुद्ध सोने का भाव 1,57,000 रुपये प्रति दस ग्राम तक पहुंचा, जबकि जेवरात में इस्तेमाल होने वाला सोना 1,46,800 रुपये प्रति दस ग्राम पर कारोबार कर रहा था. यह जानकारी जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी द्वारा जारी दरों के अनुसार दी गई है.