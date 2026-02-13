Zee Rajasthan
mobile app

देखते ही देखते आसमान से जमीन पर आ गिरे साने-चांदी के रेट! जानें क्या हैं आज के ताजा भाव

Jaipur Gold Silver Rate: 13 फरवरी 2026 को राजस्थान में सोना और चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव देखा गया. जयपुर में चांदी 2,50,000 रुपये/किलो, शुद्ध सोना 1,57,000 रुपये/10 ग्राम और जेवरात सोना 1,46,800 रुपये/10 ग्राम पर रहा. बाजार में हलचल जारी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Feb 13, 2026, 06:24 PM IST | Updated: Feb 13, 2026, 06:24 PM IST
1/6

Jaipur Gold Silver Rate

Jaipur Gold Silver Rate1/6
13 फरवरी 2026 को राजस्थान के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में noticeable उतार-चढ़ाव देखने को मिला. जयपुर में आज चांदी के दाम 18,000 रुपये गिर गए, वहीं सोना लगभग 3,000 रुपये सस्ता हुआ. इस बदलाव के साथ बाजार का माहौल फिर से हलचल भरा नजर आया.
2/6

Jaipur Gold Silver Rate

Jaipur Gold Silver Rate2/6
जयपुर सराफा बाजार में आज चांदी का भाव 2,50,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया. शुद्ध सोने का भाव 1,57,000 रुपये प्रति दस ग्राम तक पहुंचा, जबकि जेवरात में इस्तेमाल होने वाला सोना 1,46,800 रुपये प्रति दस ग्राम पर कारोबार कर रहा था. यह जानकारी जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी द्वारा जारी दरों के अनुसार दी गई है.