फिर सोना-चांदी दिखाने लगे तीखे तेवर! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

Jaipur Gold-Silver Rate: 18 फरवरी 2026 को जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी किए गए भाव के मुताबिक, आज फिर से सोना-चांदी दोनों महंगे हुए. जानें आज के ताजा रेट.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Feb 18, 2026, 07:25 PM IST | Updated: Feb 18, 2026, 07:25 PM IST
सोने और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है कभी इनके दामों में गिरावट आ रही है तो कभी अचानक तेजी आ रही है. इन कीमती धातुओं के दाम देश की आर्थिक स्थिति के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों का भी सीधा असर पड़ता है.
ऐसे में निवेशकों और खरीदारों की नजरें रोजाना के भाव पर बनी रहती हैं. जानिए आज जयपुर में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं, साथ ही चांदी का आज का नया रेट क्या रहा.