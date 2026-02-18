फिर सोना-चांदी दिखाने लगे तीखे तेवर! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

Published: Feb 18, 2026, 07:25 PM IST | Updated: Feb 18, 2026, 07:25 PM IST
Jaipur Gold-Silver Rate
सोने और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है कभी इनके दामों में गिरावट आ रही है तो कभी अचानक तेजी आ रही है. इन कीमती धातुओं के दाम देश की आर्थिक स्थिति के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों का भी सीधा असर पड़ता है.
ऐसे में निवेशकों और खरीदारों की नजरें रोजाना के भाव पर बनी रहती हैं. जानिए आज जयपुर में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं, साथ ही चांदी का आज का नया रेट क्या रहा.