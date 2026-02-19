Zee Rajasthan
फिर लुढ़क पड़े सोना-चांदी के दाम! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

Jaipur Gold-Silver Rate: 18 फरवरी 2026 को जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी किए गए भाव के मुताबिक, आज फिर से सोना-चांदी दोनों सस्ते हुए. जानें आज के ताजा रेट.  
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByDamodar prasad raigar
Published:Feb 19, 2026, 07:14 PM IST | Updated:Feb 19, 2026, 07:14 PM IST
सोने और चांदी के भावों हर रोज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी इनके दामों में गिर जाते है, तो कभी अचानक भाव में तेजी आ रही है. इन कीमती धातुओं के भाव पर देश की आर्थिक स्थिति के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों का भी प्रभाव पड़ता है.
इसके चलते निवेशकों और खरीदारों की नजरें रोज के दाम पर बनी रहती हैं. जानिए आज जयपुर में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के ताजा रेट क्या रहे हैं, साथ ही चांदी का आज का नया दाम क्या रहा.