फिर लुढ़क पड़े सोना-चांदी के दाम! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

सोने और चांदी के भावों हर रोज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी इनके दामों में गिर जाते है, तो कभी अचानक भाव में तेजी आ रही है. इन कीमती धातुओं के भाव पर देश की आर्थिक स्थिति के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों का भी प्रभाव पड़ता है.