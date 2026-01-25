चांदी ने उड़ाई आम लोगों की नींद! राजस्थान के भिवाड़ी में टूटे सारे रिकॉर्ड, जानें आज के सिल्वर रेट

25 जनवरी 2026 तक राजस्थान में चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है. बाजार में चांदी की कीमतें इस समय असाधारण रूप से ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हैं, जिससे निवेशकों के साथ-साथ आम खरीदार भी हैरान हैं. जानकारों के मुताबिक यह तेजी बीते कई वर्षों में पहली बार देखने को मिल रही है.