चांदी ने उड़ाई आम लोगों की नींद! राजस्थान के भिवाड़ी में टूटे सारे रिकॉर्ड, जानें आज के सिल्वर रेट
Silver Price Today: 25 जनवरी 2026 तक राजस्थान में चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं. जयपुर में 1 किलो चांदी करीब ₹3.18 लाख और भिवाड़ी में ₹3.55 लाख तक है. बढ़ती मांग और वैश्विक अनिश्चितता से कीमतों में तेज उछाल आया है.
Published: Jan 25, 2026, 05:45 PM IST | Updated: Jan 25, 2026, 05:45 PM IST
25 जनवरी 2026 तक राजस्थान में चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है. बाजार में चांदी की कीमतें इस समय असाधारण रूप से ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हैं, जिससे निवेशकों के साथ-साथ आम खरीदार भी हैरान हैं. जानकारों के मुताबिक यह तेजी बीते कई वर्षों में पहली बार देखने को मिल रही है.
राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई बड़े शहरों में 1 किलो चांदी की कीमत करीब 3 लाख 18 हजार रुपये के आसपास दर्ज की जा रही है. वहीं 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 318 रुपये तक पहुंच गया है. हालांकि अलग-अलग शहरों और ज्वैलर्स के अनुसार इन कीमतों में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है.