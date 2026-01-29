Gold-silver Today Rate: सोने ने डबल और चांदी ने लगाई चौथी सेंचूरी, जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा भाव
Gold Silver Price Today: 29 जनवरी 2026 तक राजस्थान में सोने-चांदी के दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. 1 किलो चांदी करीब 4 लाख रुपये पर पहुंच गई है. वहीं, शुद्ध सोना एक लाख 84 हजार रुपये. सोने-चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है.
Published: Jan 29, 2026, 07:20 PM IST | Updated: Jan 29, 2026, 07:20 PM IST
Gold Silver Price Today
चांदी की फॉर्थ सेंचूरी तो सोना डबल सेंचूरी की ओर बढ़ रहा है. इस साल के शुरूआत माह में सोना-चांदी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते हुए आम से लेकर छोटे निवेशकों की कमर तोड़ दी है. वहीं, गरीबों का गहना चांदी अब तो सोने से भी महंगी लगने लगी है. सावों के सीजन के चलते लोग शादी ब्याह के लिए लोग चांदी की पायजेब तक भी नहीं खरीद पा रहे है.
आखिर में चांदी-सोना कहा तक जाएंगा, अब तो सोना-चांदी की खरीद के लिए सोचना पड़ रहा है. अब तक का सबसे बड़ा चांदी का रिकॉर्ड 4 लाख रुपये तो शुद्ध सोना एक लाख 84 हजार रुपये, वहीं जेवरात सोना एक लाख 72 हजार रुपये प्रति दस ग्राम इतिहास में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया है. लोगों का मानना है कि अब तो ऐसा लगने लगा है कि सोना-चांदी व्यापार हो गया है.