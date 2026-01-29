Gold-silver Today Rate: सोने ने डबल और चांदी ने लगाई चौथी सेंचूरी, जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा भाव

आखिर में चांदी-सोना कहा तक जाएंगा, अब तो सोना-चांदी की खरीद के लिए सोचना पड़ रहा है. अब तक का सबसे बड़ा चांदी का रिकॉर्ड 4 लाख रुपये तो शुद्ध सोना एक लाख 84 हजार रुपये, वहीं जेवरात सोना एक लाख 72 हजार रुपये प्रति दस ग्राम इतिहास में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया है. लोगों का मानना है कि अब तो ऐसा लगने लगा है कि सोना-चांदी व्यापार हो गया है.