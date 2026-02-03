Zee Rajasthan
एक बार फिर लगी सोने-चांदी की लॉटरी! जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा भाव

Gold Silver Price Today: 3 फरवरी 2026 तक राजस्थान में सोने-चांदी के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं. 1 किलो चांदी करीब 2, 67,000  रुपये पर पहुंच गई है. वहीं, शुद्ध सोना 1,57,000 रुपये रहा. जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा भाव. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Feb 03, 2026, 08:05 PM IST | Updated: Feb 03, 2026, 08:05 PM IST
पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर शहर में सोने के गहने खरीदने की एक पुरानी परंपरा है. यह शहर कई कुशल जौहरियों का घर है जो आकर्षक डिजाइन बनाते हैं जिनकी दुनिया भर में तारीफ होती है.
त्योहारों और शादी के मौसम में जयपुर में बहुत से लोग सोने के गहने और सिक्के खरीदते हैं. सोना शहर में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली चीजों में से एक है.सोने की कीमतें महंगाई, मांग और ग्लोबल पॉलिसी जैसे कारकों पर निर्भर करती हैं.