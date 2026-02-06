Zee Rajasthan
mobile app

2 लाख से नीचे आकर रुकेगी चांदी? सोना भी गिर रहा है नीचे, जानें क्या हैं आज के ताजा भाव

Jaipur Gold Silver Rate: 6 फरवरी 2026 को राजस्थान में सोना और चांदी के दाम गिरावट के साथ दर्ज किए गए. जयपुर सराफा बाजार में चांदी 2,52,000 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,57,000 रुपये और जेवरात सोना 1,46,800 रुपये प्रति दस ग्राम रहा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Feb 06, 2026, 07:36 PM IST | Updated: Feb 06, 2026, 07:36 PM IST
1/6

Rajasthan Gold Silver Rate Today

Rajasthan Gold Silver Rate Today1/6
6 फरवरी 2026 को राजस्थान में सोना और चांदी के दामों में बड़ी राहत देखने को मिली. जयपुर सराफा बाजार में आज चांदी 13,000 रुपये सस्ती रही, जबकि सोना लगभग 1,500 रुपये नीचे आया. यह गिरावट खरीदारों के लिए राहत की खबर है.
2/6

Rajasthan Gold Silver Rate Today

Rajasthan Gold Silver Rate Today2/6
आज सराफा बाजार में चांदी 2,52,000 रुपये प्रति किलो पर कारोबार हुई. वहीं, शुद्ध सोना 1,57,000 रुपये प्रति दस ग्राम और जेवरात सोना 1,46,800 रुपये प्रति दस ग्राम पर ट्रेड हुआ. यह जानकारी जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी ने जारी की. देखने वाली बात यह होगी कि क्या चांदी में इसी तरह से गिरावट जारी रहेगी और क्या वह 2 लाख से भी नीचे आ जाएगी?