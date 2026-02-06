2 लाख से नीचे आकर रुकेगी चांदी? सोना भी गिर रहा है नीचे, जानें क्या हैं आज के ताजा भाव

आज सराफा बाजार में चांदी 2,52,000 रुपये प्रति किलो पर कारोबार हुई. वहीं, शुद्ध सोना 1,57,000 रुपये प्रति दस ग्राम और जेवरात सोना 1,46,800 रुपये प्रति दस ग्राम पर ट्रेड हुआ. यह जानकारी जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी ने जारी की. देखने वाली बात यह होगी कि क्या चांदी में इसी तरह से गिरावट जारी रहेगी और क्या वह 2 लाख से भी नीचे आ जाएगी?