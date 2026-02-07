अरे भाई! सोने-चांदी के फिर से बढ़ने लगे नखरे, दोनों के रेट में आया उछाल, जानिए बाजार का ताजा अपडेट

7 फरवरी 2026 को राजस्थान में सोना और चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिला. जयपुर के सराफा बाजार में आज चांदी के भाव में 11,000 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि सोने के दाम भी करीब 3,000 रुपये महंगे हो गए. कीमतों में आए इस बदलाव ने बाजार का रुख एक बार फिर बदल दिया है.