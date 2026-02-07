Zee Rajasthan
mobile app

अरे भाई! सोने-चांदी के फिर से बढ़ने लगे नखरे, दोनों के रेट में आया उछाल, जानिए बाजार का ताजा अपडेट

Jaipur Gold Silver Rate: 7 फरवरी 2026 को जयपुर सराफा बाजार में सोना-चांदी के दाम बढ़े. चांदी 11 हजार और सोना करीब 3 हजार रुपये महंगा हुआ. चांदी 2.63 लाख रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1.60 लाख और जेवरात सोना 1.49 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रहा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Feb 07, 2026, 07:12 PM IST | Updated: Feb 07, 2026, 07:12 PM IST
1/6

Jaipur Gold Silver Rate Today

Jaipur Gold Silver Rate Today1/6
7 फरवरी 2026 को राजस्थान में सोना और चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिला. जयपुर के सराफा बाजार में आज चांदी के भाव में 11,000 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि सोने के दाम भी करीब 3,000 रुपये महंगे हो गए. कीमतों में आए इस बदलाव ने बाजार का रुख एक बार फिर बदल दिया है.
2/6

Jaipur Gold Silver Rate Today

Jaipur Gold Silver Rate Today2/6
आज जयपुर सराफा बाजार में चांदी का कारोबार 2,63,000 रुपये प्रति किलो के भाव पर हुआ. वहीं शुद्ध सोना 1,60,000 रुपये प्रति दस ग्राम के स्तर पर पहुंच गया. इसके अलावा जेवरात सोना 1,49,600 रुपये प्रति दस ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया. यह आंकड़े जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी किए गए हैं.