'योर मनी, योर राइट' योजना से राजस्थान में भूला हुआ पैसा वापस पाने का अब मौका, जानें आप कैसे कर सकते हैं चेक

बिना क्लेम किए गए पैसे मुख्य रूप से तीन जगहों पर पड़े हैं. पहले, निष्क्रिय बैंक खाते, जिनमें पिछले 10 साल से कोई लेन-देन नहीं हुआ, जैसे सेविंग, करंट और फिक्स्ड डिपॉजिट, जिनका पैसा बैंक अपने पास रखता है और हर साल इसकी जांच होती है. दूसरे, इंश्योरेंस कंपनियां, जहां लगभग 14 हजार करोड़ रुपए ऐसे हैं, जिन्हें पॉलिसी पूरी होने या पॉलिसीधारक की मृत्यु पर क्लेम करने वाला कोई नहीं. तीसरे, म्यूचुअल फंड और शेयर डिविडेंड, जहां म्यूचुअल फंड में लगभग 3 हजार करोड़ और शेयर डिविडेंड में 9 हजार करोड़ रुपए फंसे हुए हैं; अगर शेयरधारक इसे क्लेम नहीं करता तो कंपनियां इसे 7 साल तक अलग सुरक्षित फंड में रखती हैं.