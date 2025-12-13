Zee Rajasthan
mobile app

'योर मनी, योर राइट' योजना से राजस्थान में भूला हुआ पैसा वापस पाने का अब मौका, जानें आप कैसे कर सकते हैं चेक

Your Money Your Right Scheme: भारत में बैंकों, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में 78 हजार करोड़ रुपए बिना क्लेम पड़े हैं. 'योर मनी, योर राइट' योजना के तहत लोग अपने भूले हुए पैसे ऑनलाइन या जिला कैंप में चेक कर वापस ले सकते हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Dec 13, 2025, 04:24 PM IST | Updated: Dec 13, 2025, 04:24 PM IST
1/7

Your Money Your Right

Your Money Your Right1/7
भारत में बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों और म्यूचुअल फंड्स में करीब 78 हजार करोड़ रुपए बिना क्लेम के पड़े हुए हैं. इन पैसों को वापस पाने के लिए केंद्र सरकार ने 'योर मनी, योर राइट' योजना शुरू की है. इसका मकसद लोगों का भूला-बिसरा या दावा न किया गया पैसा उनके हकदारों तक पहुंचाना है. प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस योजना को प्रमोट करते हुए इसे लोगों की मेहनत की कमाई वापस पाने का अवसर बताया.
2/7

बिना दावे के पैसे कहां-कहां हैं?

बिना दावे के पैसे कहां-कहां हैं?2/7
बिना क्लेम किए गए पैसे मुख्य रूप से तीन जगहों पर पड़े हैं. पहले, निष्क्रिय बैंक खाते, जिनमें पिछले 10 साल से कोई लेन-देन नहीं हुआ, जैसे सेविंग, करंट और फिक्स्ड डिपॉजिट, जिनका पैसा बैंक अपने पास रखता है और हर साल इसकी जांच होती है. दूसरे, इंश्योरेंस कंपनियां, जहां लगभग 14 हजार करोड़ रुपए ऐसे हैं, जिन्हें पॉलिसी पूरी होने या पॉलिसीधारक की मृत्यु पर क्लेम करने वाला कोई नहीं. तीसरे, म्यूचुअल फंड और शेयर डिविडेंड, जहां म्यूचुअल फंड में लगभग 3 हजार करोड़ और शेयर डिविडेंड में 9 हजार करोड़ रुपए फंसे हुए हैं; अगर शेयरधारक इसे क्लेम नहीं करता तो कंपनियां इसे 7 साल तक अलग सुरक्षित फंड में रखती हैं.