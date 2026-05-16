/राजस्थान के छात्रों की बल्ले-बल्ले! गर्मी की छुट्टियों का हुआ ऐलान, जानें कब से खुलेंगे स्कूल

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वहीं बोर्ड परीक्षाओं की बात करें तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं की परीक्षाएं फरवरी और मार्च 2027 में करवाने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके अलावा पंचांग में नो बैग डे और दूसरी सह-शैक्षणिक गतिविधियों का भी अलग से उल्लेख किया गया है. छुट्टियों के अनुसार जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन 18 और 19 सितंबर 2026 को होंगे, मध्यावधि अवकाश 4 से 15 नवंबर तक रहेगा, जबकि शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर 2026 से 10 जनवरी 2027 तक घोषित किया गया है.